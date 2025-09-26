Kicillof desmintió una imagen suya haciendo compras en Nueva York y acusó a Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desmintió este viernes una imagen suya en la que se lo ve haciendo compras en Nueva York, donde viajó para participar de una contracumbre en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Por la falsa foto, que había sido difundida a lo largo del día por cuentas libertarias en la red social X, el mandatario provincial apuntó contra el Gobierno libertario y especialmente contra el presidente Javier Milei por su reunión bilateral con Donald Trump. “Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia”, señaló en su cuenta de X.

Varias cuentas libertarias, que suelen publicar fake news, agraviar e insultar a opositores en las redes, habían compartido una supuesta imagen del gobernador en el mostrador de una tienda de la marca Apple.

El portal de propaganda oficialista La Derecha Diario había difundido la imagen ayer por la tarde. “No falla: el gobernador comunista Axel Kicillof fue visto comprando el Iphone 17 Pro Max en un Apple Store de Nueva York, en medio de las protestas por el triple asesinato de las jóvenes de La Matanza”, escribieron en X.

🚨🇦🇷 | NO FALLA: El gobernador comunista Axel Kicillof fue visto comprando el iPhone 17 Pro Max en un Apple Store de Nueva York, en medio de las protestas por el triple asesinato de las jóvenes de La Matanza. pic.twitter.com/YKUvFRFc7u — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 25, 2025

Lo mismo hizo el usuario @TommyShelby_30: “Sería una lástima que se difunda por todos lados esta foto de Kicillof comprando en el Apple de New York, no?”. La cuenta de más de 95 mil seguidores consiguió un total de 339 mil visualizaciones en el tuit.

A ese usuario lo siguieron otras cuentas y hasta integrantes del streaming oficialista Carajo. En tanto, en X se generó un debate entre quienes aseguraban que la imagen era falsa y quienes decían que era verdadera.

Esta tarde Kicillof desmintió la foto. “Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EE.UU. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera”, comentó en X.

Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de… pic.twitter.com/vofmckuXkP — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 26, 2025

Y cerró: “Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina”.

El viaje de Milei a Estados Unidos estuvo plagado de anuncios y mensajes de respaldo de la administración de Trump a la gestión libertaria. El mandatario asistió a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y, en el medio, se reunió con Trump, quien le dio una contundente muestra de respaldo.

El estadounidense ya había llegado al encuentro con un mensaje previamente publicado en la red Truth Social. Allí, había expresado un marcado elogio a Milei y su gobierno, al punto tal que le manifestó su apoyo para la “reelección”. También recibió el apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que afirmó que podrían auxiliar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF).

Trump y Milei en Nueva York Getty Images

El auxilio del Tesoro podía incluir un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses. El miércoles Bessent informó que el Tesoro estaba negociando con funcionarios argentinos por un swap de US$20.000 millones con el Banco Central, que se activaría a través del ESF. La movida de la gestión libertaria fue criticada por la oposición argentina, incluida la expresidenta Cristina Kirchner.

En tanto, Kicillof viajó a Nueva York para un homenaje al difunto expresidente de Uruguay, José Mujica, como parte del evento Democracia para Siempre organizado por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York y el Foro de Iniciativa Mujica. Allí se mostró con los presidentes de Brasil, Lula Da Silva; de Chile, Gabriel Boric; y de Uruguay, Yamandú Orsi. Milei no asistió al homenaje.