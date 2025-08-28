Kicillof habló sobre el ataque a la caravana de Milei: dijo que el operativo estuvo mal diseñado y que se omitieron advertencias de la Policía Federal

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó este jueves contra el presidente Javier Milei tras el ataque a su caravana por parte de intrusos infiltrados en Lomas de Zamora. El mandatario provincial sostuvo que, minutos antes, Milei había insultado a los involucrados, y que “esas cosas van teniendo consecuencias”. “Veo a Milei y a su candidato insultando a la gente, la violencia genera violencia”, sostuvo.

El martes la actividad proselitista de Milei en esa localidad terminó abruptamente cuando un grupo de personas arrojaron piedras a la caravana donde se encontraba junto con Karina Milei, José Luis Espert y otros referentes de La Libertad Avanza.

“Yo repudio todo hecho de violencia, no me parece bien, no es a los piedrazos. Repudio violencia física, verbal, provocaciones e insultos. Esa es mi posición y la vengo sosteniendo en la práctica porque a mí me ha insultado mucho hasta el propio Presidente y nunca respondimos de la misma manera”, señaló en el streaming AZZ.

Atacaron la caravana del presidente Javier Milei, en Lomas de Zamora JUAN MABROMATA - AFP

Y agregó: “Pero Milei, no vayas a insultar a lugares. Sé que es su predisposición, su forma común de actuar, pero estas cosas van teniendo consecuencias. Va con una camioneta, lo siguen muy pocos apoyos, todo mientras están insultando... es un evento muy desafortunado”.

Todo ocurrió en la avenida Hipólito Yrigoyen y Laprida, cuando comenzaron a volar objetos y la custodia presidencial lució desbordada por la situación. En videos difundidos en redes sociales, se podía ver a Milei discutiendo con un manifestante que le gritaba “chorros, corruptos” a los referentes en la caravana. “Corruptos son los tuyos, corruptos son los tuyos”, le contestó Milei.

Milei, contra un manifestante, en Lomas de Zamora: "Corruptos son los tuyos"

Las acusaciones de corrupción estallaron tras el escándalo de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), al que se le atribuyeron audios donde mencionaba presuntos sobornos. La agencia recibió la intervención del Gobierno, que realizó una auditoría, impulsada por el ministro de Salud, Mario Lugones. Los primeros resultados detectaron importantes diferencias de precios en la compra de medicamentos en comparación con la cartera de Salud.

Kicillof vinculó este escándalo con lo ocurrido en Lomas de Zamora: “El Gobierno está atravesando un momento donde hay denuncias de corrupción graves y no ha podido dar respuestas. Es lógico que en una situación de ataque a los discapacitados, donde les quitan la cobertura, pueda haber enojo. Si yo voy a hacer un acto político, yo sé que pueden increparme. Pero el Gobierno no está reaccionando. Todos sabemos lo que está pasando. Loco, cuiden al Presidente”.

El gobernador también remarcó que había informes de inteligencia de la Policía Federal donde advertían que no era aconsejable realizar un acto en dicho sector de la localidad bonaerense. “Me parece que lo cuidaron mal, que el operativo estuvo mal diseñado. Pero no soy yo quien tiene que dar recomendaciones al Presidente. Cuando ocurre algún hecho de violencia o escrache contra alguien de la oposición, el Presidente prácticamente lo festeja, nunca lo vimos repudiarlo”, reclamó.

Además, afirmó que él desea que Milei pueda hacer caravanas donde quiera y que el gobierno provincial siempre va a intentar que no le ocurran esas cosas. “Pero tiene que colaborar y ayudar”, agregó.

Volviendo al escándalo de acusaciones de corrupción, Kicillof aseguró que él ya había hablado de Spagnuolo en el pasado, luego de que la familia de Ian Moche, niño con autismo de doce años, sostuviera que el funcionario les preguntó por qué él debía pagar el peaje y ellos no. “No está preparada esta persona y no tiene ningún derecho a dirigir una agencia que trata con el tema de discapacidad”, declaró.

El gobernador también se refirió a la nueva postura que había adquirido Milei de dejar de insultar en sus discursos. “Me impactó que diga que iba a dejar de insultar. También es una estafa electoral, porque llegó al gobierno diciendo que es genuino, descontracturado, joven, con una motosierra y que putea. Uno se pregunta, ¿por qué deja de putear? ¿no es que era incontenible?“, sostuvo.

Y agregó: “Le hicieron un focus group que le dio mal. Y un día dejó de putear. Yo prefiero al Milei puteador. Volvé a putear Milei, si sos tan guapo. Ya te descubrimos. Porque el tipo ‘genuino’ leyó una encuesta, le dijeron ‘no putees más’ y él, obediente y dócil, dejó de hacerlo. Entonces, o puteaba porque le garpaba electoralmente o bien lo que está haciendo hoy es desnaturalizarse".