El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este mediodía en declaraciones radiales al asesor del Javier Milei y artífice de megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), Federico Sturzenegger, por su defensa a la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y suba de retenciones. Esta mañana, el expresidente del Banco Central insistió en que “no existe un impuestazo” si no que, más bien, se dejarán de cobrar “impuestos inflacionarios” para proceder con “impuestos formales y genuinos” . En otro tramo de la entrevista, Kicillof también reveló el “factor novedoso” que descubrió dentro del “plan de ajuste tradicional” que Milei lleva a cabo.

Consultado respecto de los recientes dichos de Sturzenneger, el gobernador bonaerense empezó su respuesta con una chicana: “¿Y qué cargo tiene Sturzenegger?”. “Me pregunto porque sé que está de vocero de estas medidas de plan económico”, aclaró a continuación. Y expuso su postura en Radio Con Vos: “Para mí sacar un impuesto inflacionario como él dice, implicaría reducir la inflación. Y no están bajando la inflación. Como podemos ver, la inflación está subiendo”.

Luego, en relación al programa de estabilización que impulsa el jefe de Estado y líder de La Libertad Avanza, remarcó que “si bien, él lo vende como un plan de ajuste tradicional no es así”. “Hay un dato interesante, un factor nuevo. Y es que, a diferencia de otros programas de ajuste, este no tiene ninguna compensación para los sectores más perjudicados. Eso no es habitual”, precisó.

Sobre las consecuencias que tendrá dicho programa en la población en general, resaltó que “va a estar difícil”: “Estamos en una situación de muchísima incertidumbre. En los últimos días, hubo una aceleración muy fuerte de los precios y hay también desabastecimiento de productos. Tenemos delante nuestro la devaluación más grande de la que tiene registro la historia, de entre el 120 y el 140 por ciento. Y algunos economistas hablan de otra devaluación más adelante”.

La misma “incertidumbre” planteó al hablar de la proyección de recursos de la Provincia. “No tenemos definiciones. Todo va a depender de qué piensa hacer el Gobierno nacional con fondos derivados de la coparticipación. El Presupuesto está congelado además. No sabemos en qué se va a usar la recaudación y hay dudas sobre qué instrumentos tenemos para afrontar las consecuencias de las decisiones que tomen”, anticipó.

Durante los últimos tramos del diálogo radial, el alcalde bonaerense se refirió a la posibilidad de emitir una moneda propia en caso de que el Ejecutivo reduzca el nivel de asistencia financiera que recibe la gobernación. “Todas esas discusiones vienen porque en el 2001 hubo un grave problema de liquidez y surgieron bonos de baja denominación para afrontar ese escenario. En ese momento, no solo los emitió la Provincia si no otras gobernaciones”, sostuvo.

Y precisó para cerrar: “Pero antes de actuar, hay que observar primero las consecuencias o el impacto social y productivo que tendrán las medidas del Presidente. Por ahora, le pediría a Milei que nos diera un panorama o una pauta de lo que pasará el año que viene. La situación es real y afecta el bolsillo”.

