Sin nombrarlo, la Corte Suprema respondió a las acusaciones de Alberto Fernández, que había dicho que el Poder Judicial no aplicaba la ley Micaela, de capacitación en materia de género

La Corte Suprema respondió hoy a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que la acusó de no aplicar la Ley Micaela, de capacitación en materia de género, y dijo que el Poder Judicial no asumía "la necesidad de deconstruirse". La Corte, a través de su presidencia, dio a conocer un comunicado en el que afirmó que "lidera desde el año 2010 la capacitación en Perspectiva de Género en el Poder Judicial", con un proyecto "inédito en el mundo" y reconocido por Naciones Unidas.

El comunicado, elaborado por la vicepresidenta del cuerpo, Elena Highton, no nombra al Presidente ni hace alusión a sus declaraciones, pero advierte que el texto del proyecto de la Ley Micaela ya destacaba la labor del máximo tribunal en materia de capacitación de género y resalta que un documento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación reconoció recientemente al taller de perspectiva de género que la Corte brinda desde hace una década.

"En abril de 2009 este Tribunal creó la Oficina de la Mujer (OM) en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta su fallecimiento estuvo a cargo de la Dra. Carmen Argibay. Actualmente se encuentra a cargo de la Dra. Elena Highton de Nolasco, junto a otra de las oficinas pioneras y modelo ejemplar de atención a víctimas de violencia a nivel mundial, la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona desde el año 2008", afirmó la Corte.

En cuanto a la cuestión puntual de la capacitación, el tribunal le recordó al Presidente que cuenta desde 2010 con "el taller de Perspectiva de Género, de 16 horas cátedra, que fue validado por Naciones Unidas y declarado como buena práctica por la Organización de Estados Americanos".

El taller -añadió la Corte- fue resaltado en los fundamentos del proyecto de la Ley Micaela, que destacaron que "además de ser utilizado para los Poderes Judiciales, lo fue para la capacitación de personal legislativo, fuerzas de seguridad, docentes, abogadas/os de la matrícula" y que esas capacitaciones "podrían constituir una base sobre la que los organismos podrían trabajar, haciendo algunas adaptaciones".

La Corte detalló además que la Oficina de la Mujer de la Corte articula sus actividades, que incluyen capacitación e investigaciones- con todas las jurisdicciones del país. "En la prosecución del objetivo de capacitación, una vez diseñados los talleres, se formó equipos de replicadoras y replicadores en cada jurisdicción. En el año 2016 se habilitó el aula virtual de la Oficina de la Mujer, para impartir los talleres en todo el país", agrega el comunicado.

Esta mañana, Alberto Fernández apuntó contra el Poder Judicial al referirse a la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y aplicar la Ley Micaela en los tres poderes del Estado. "Si la Justicia no entiende la dimensión de esto y no quiere asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema", dijo. "El Poder Ejecutivo y el Legislativo ya ha avanzado en implementarla y respetarla y generar conciencia sobre la igualdad los derechos de la mujer."

Según Fernández, la Corte Suprema no lo hizo. "Esta rémora la tenemos en el Poder Judicial lamentablemente, y es importante que entienda el problema del que estamos hablando, porque ellos van a juzgar a los victimarios. Y si no entienden la dimensión de esto y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema".

La Ley Micaela, sancionada en 2018, establece un programa de capacitación obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Antes de la Ley Micaela

La Corte remarcó que en 2017, "antes de la sanción de la Ley Micaela", la Oficina de la Mujer "propuso al Sistema de Naciones Unidas de Argentina una evaluación de impacto del taller de Perspectiva de Género, proyecto inédito en el mundo" y que esa evaluación determinó que "la problemática de género ingresó a la agenda de la población del Poder Judicial" y destacó "la capacidad del taller de instalar los temas de género como relevantes para la vida del día a día".

En cuanto al cumplimiento específico de la Ley Micaela, la Corte afirmó que en el documento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación "consta que 'desde el año 2010, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta en todo el país el Taller de Perspectiva de Género" y que "las Oficinas de la Mujer y de Género provinciales han implementado también sus propios planes de capacitación, ajustados a las realidades locales". También, que en cuanto al cumplimiento específico de la ley Micaela, el documento "destaca la articulación con aquellas provincias que cuentan con Oficinas de la Mujer o áreas de género".

