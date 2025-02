La diputada Alejandra Torres se solidarizó con Sonia Cavallo y dijo que le pasó lo mismo cuando echaron a su marido de Anses

En medio del debate que se da en la Cámara de Diputados que busca la aprobación del proyecto oficial de ficha limpia, la diputada nacional cordobesa Alejandra Torres se refirió a la expulsión de Sonia Cavallo como embajadora de la Organización de los Estados Americanos (OEA) después de que su padre, el exministro de Economía Domingo Cavallo, cuestionara la política cambiaria del gobierno de Javier Milei. Según la legisladora, a ella le pasó lo mismo cuando echaron de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a su marido, Osvaldo Giordano, porque ella votó en contra de la Ley Bases.

Tras un pedido de cuestión de privilegio antes de que arrancara el debate, la legisladora de Encuentro Federal se tomó unos minutos para “despedir” a Cavallo. “Lo hago recordando que, en febrero del año pasado, votaciones que hice en el recinto con la Ley Bases motivaron la salida de mi pareja del cargo de director ejecutivo de la Anses”, afirmó.

El descargo de Alejandra Torres tras el despido de Sonia Cavallo

Asimismo, consideró que hay una “idea subyacente del Presidente” de que “las mujeres no pueden pensar ni opinar, no tienen decisión propia y que están sometidas al género masculino”. “Es una posición retrógrada, obsoleta, vetusta, que no reconoce el derecho de una persona totalmente autónoma en su forma de pensar”, dijo contra Milei.

Además, hizo alusión al concepto de “guillotina” que Milei le adjudicó a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina, para echar a quienes no estén alineados con la postura que ellos bajan: “Me surge el siguiente problema: por la aplicación de la guillotina, en caso de que ese sometimiento al género masculino no haya sido posible, después viene la sanción por parte del Ejecutivo o la aplicación de una expulsión. Me hace recordar a épocas del pasado. El amedrentamiento y las amenazas no son para nada buenas para una sociedad . Recordemos lo que nos pasó. En esta época no quisiera volver a esas situaciones, a esas posiciones de violencia”.

Para concluir, expresó -con una cita a su compañero de bancada Esteban Paulón, que en la sesión pasada dijo “soy maricón y me la banco”-: “Recientemente un grupo de jóvenes me preguntaba: ‘¿No tenés miedo de opinar diferente de la posición del Presidente?’. Les dije que a veces sí pero, como dice un compañero de este bloque, ‘soy mujer y me la banco’. Creo que tenemos que seguir luchado por nuestra igualdad, libertad, y tener decisión independientemente de las amenazas que podamos sufrir”.

La salida de Giordano y De los Heros de la Anses

En febrero de 2024, el presidente Milei le pidió la renuncia al entonces titular de la Anses Giordano y a la secretaria de Minería, Flavia Royon, ambos vinculados a gobernadores provinciales a los que Milei responsabilizó parcialmente por la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. En su momento, el primer mandatario ya había dejado trascender que esperaba que los propios funcionarios presentaran la renuncia, pero finalmente decidió echarlos.

Particularmente sobre Giordano sostenían que esperaban que tuviera la “dignidad” de presentar su renuncia antes de que se la pidieran. “Su mujer votó en contra. Su grupo político votó en contra”, definían. El funcionario había sido apuntado por Milei porque su esposa, la diputada Torres, había votado en contra de un artículo de la ley ómnibus en la sesión del martes pasado. Giordano había llegado al Gobierno de la mano del ministro del Interior, Guillermo Francos, en diálogo con el gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti.

Por su parte, desde el Gobierno justificaron la salida de ambos funcionarios con “la crisis heredada y el momento histórico actual” que requerían de “funcionarios comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado”. “Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”, sostuvieron desde Presidencia en un comunicado.

Osvaldo Giordano, el extitular de Anses que fue echado por Milei. Mario Sar

Algo similar volvió a ocurrir hace pocos días con quien en su momento fue el sucesor de Giordano, Mariano de los Heros. Este lunes, el Gobierno echó al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Social porque había anunciado en declaraciones periodísticas, sin aval del Presidente, que la administración mileísta preparaba una reforma previsional.

“Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea haga algo así. Me pareció una falta de respeto y voló por los aires, como correspondía”, dijo Milei en declaraciones a Radio Rivadavia y añadió: “Mariano de Los Heros no tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. La reforma previsional no se puede poner en marcha sin arreglar el mercado laboral”.

Ahora, De los Heros será reemplazado por Fernando Bearzi, quien hasta el momento se desempeñaba como subdirector del área y está vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo.

LA NACION