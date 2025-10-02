Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El Gobierno tiene previsto anunciar mañana en la cárcel de Ezeiza el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal con castigos más severos, según anticiparon a LA NACION fuentes oficiales. La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones.

La presentación -prevista para las 18- estará a cargo del presidente Javier Milei, según lo previsto, y lo acompañarán los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Justicia, Patricia Bullrich. Además será de la partida el camarista Mariano Borinsky, que fue el vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal 2024.