Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno presenta mañana en la cárcel de Ezeiza un nuevo Código Penal más severo
El Gobierno tiene previsto anunciar mañana en la cárcel de Ezeiza el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal con castigos más severos, según anticiparon a LA NACION fuentes oficiales. La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones.
La presentación -prevista para las 18- estará a cargo del presidente Javier Milei, según lo previsto, y lo acompañarán los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Justicia, Patricia Bullrich. Además será de la partida el camarista Mariano Borinsky, que fue el vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal 2024.
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
En medio de un fuerte escándalo, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, José Luis Espert, levantó la reunión que se llevaba a cabo en la Cámara baja.
Dos diputadas de izquierda interrumpieron el encuentro para hablar de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, donde se encuentra una de sus compañeras de partido, y que fue interceptada por Israel.
Más notas de Javier Milei
- 1
Confirman la validez de un audio de Lázaro Báez que asocia a los Kirchner con su fortuna: “Era de alguien de arriba”
- 2
El Gobierno no descarta más cambios de Gabinete tras las salidas de Bullrich y Petri en diciembre
- 3
Cómo es la Boleta Única de CABA que se usa en las elecciones 2025
- 4
Caso $LIBRA | Confirman que Mauricio Novelli es el dueño de una de las billeteras que estuvo detrás del lanzamiento del criptoactivo