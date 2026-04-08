La izquierda hizo una clase pública frente al departamento de Adorni en La Plata

En medio de la polémica que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y propiedades, estudiantes y militantes de la izquierda hicieron este miércoles una clase pública frente a su departamento en la ciudad bonaerense de La Plata. El funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La Secretaría de Coordinación de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y la Juventud del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) convocaron al encuentro que comenzó a las 13.30 y terminó a las 15 en el departamento que se encuentra en 6 y 48, en pleno centro de la ciudad.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni LUIS ROBAYO - AFP

Estudiantes, docentes y no docentes formaron parte de la clase cuya temática fue la defensa de la Ley de Glaciares, cuya modificación se debate en la sesión de este miércoles. La reforma propone que la protección que la ley actual confiere a todo el ambiente glaciar y periglacial se acote únicamente a aquellas cuya función hídrica esté científicamente comprobada.

De esta manera, se busca habilitar inversiones productivas en las áreas que no cumplen con esa función estratégica. El Gobierno y las provincias mineras esperan que, una vez aprobada esta reforma, se destraben alrededor de U$S20.000 millones en inversiones.

La clase pública frente al departamento de Adorni en La Plata

También reclaman por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada y ratificada en el Congreso. Responsabilizan a Adorni de que se lleve adelante debido a su rol como jefe de Gabinete.

“Lo hicimos enfrente de la propiedad de Adorni porque cuesta lo mismo que 700 salarios docentes, tomando el valor de un ayudante de primera con dedicación simple, que está aproximadamente en $250.000″, explicó Sofía Martínez Naya, presidente de la secretaría de coordinación de la FULP. Y sumó: “La pelea para que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario va de la mano de la pelea en contra de la modificación de la Ley de Glaciares, que es una pelea por la vida y nuestro futuro”.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario FULP/PTS

La polémica detrás de Adorni

El jefe de Gabinete se volvió protagonista de la polémica luego de que se descubrieran una serie de viajes y propiedades que estaban por arriba de su patrimonio declarado. Despertó las primeras sospechas cuando realizó un viaje en un avión privado junto a su familia a Punta del Este, Uruguay, durante el fin de semana largo de Carnaval.

Tras ello, se conocieron propiedades nuevas. Un departamento en Miró al 500, en Caballito, del que Adorni figura como dueño junto a su esposa Bettina Angeletti, y allí viven al menos desde febrero, cuando fue registrada como su domicilio legal en su último DNI.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa, Bettina Angeletti Instagram Bettina Angeletti

Luego, se conoció la casa en el country de Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Está a nombre de Angeletti desde su adquisición en noviembre de 2024. Tiene una cancha de golf de 18 hoyos, canchas de tenis, fútbol y hockey y un sector hípico.

Además, Adorni declaró ser dueño del 50% de un departamento en Parque Chacabuco, donde vivía con su familia antes de mudarse a Caballito, y un departamento en La Plata que declaró como 100% suyo a partir de fondos que recibió por donación. También dos propiedades a nombre de Angeletti: un departamento en Parque Avellaneda, donde vivieron con Adorni en sus primeros años de casados, y una propiedad en el partido de Morón.

Tras ello, se inició una causa por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py.