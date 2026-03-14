Las apariciones de Manuel Adorni en los programas del periodista que viajó con él a Punta del Este

Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que viajó a Punta del Este con Manuel Adorni en un vuelo privado, jamás intentó ocultar su afinidad de años con el jefe de Gabiente. En redes sociales, llegó a catalogarlo como su amigo eterno y, en una reciente entrevista con LN+, lo comparó con un “hermano menor”. Ese estrecho vínculo le habría valido al funcionario nacional para convertirse en una figura recurrente en los programas del periodista deportivo, en los que participaba tanto en calidad de invitado como de conductor.

Como contó LA NACION, Grandio conduce Giros en línea recta, un ciclo de entrevistas que, desde el 27 de septiembre de 2024 se emite en la TV Pública. Adorni, a quien considera “casi como un hermano menor”, fue uno de sus primeros invitados: participó de la edición del 18 de octubre de 2024, cuando ya tenía bajo su órbita a los medios públicos. Por entonces, se desempeñaba como vocero presidencial y tenía a su cargo el área de Comunicación.

Esa entrevista no fue ni la primera ni la última que le haría al ahora jefe de Gabinete. El 16 de septiembre del año pasado, Adorni volvió a participar de uno de sus programas, esta vez, en el ciclo Gritalo con Grandio, que va por su octava temporada. Para esa fecha, el funcionario ya había sido invitado al programa más de una decena de veces desde su jura como parte del equipo de Javier Milei.

En las listas de reproducción del canal de Youtube Gritalo TV, figuran al menos 13 episodios dedicados a los intercambios de Grandio con el funcionario libertario, todos publicados entre el 22 de marzo de 2024 y el 21 de junio de 2025. Esa cifra no incluye otros videos que compilan fragmentos de intervenciones del entonces vocero en el ciclo del periodista deportivo.

Captura del programa de Gritalo con Grandio del 16 de septiembre de 2025, cuando el periodista deportivo volvió a entrevistar a su amigo y funcionario nacional Manuel Adorni Youtube Gritalo TV

En una de esas entrevistas -la del 22 de marzo- Grandio presentó a su amigo de un modo que recuerda a las expresiones de parte de la tropa digital de LLA y simpatizantes del sello violeta. “Es el vocero presidencial de la Nación y sus conferencias son furor por la forma en que doma a los que le preguntan”, decía la presentación de Adorni.

En 2023, previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada, Adorni también se mostró en reiteradas oportunidades en el programa de Grandio. En algunos de estos casos, el funcionario nacional oficiaba, al igual que el periodista deportivo, como conductor.

Justamente en este rol de conductor que ostentó durante la edición 2023 del ciclo, Adorni entrevistó para Gritalo TV a Milei tras su triunfo electoral en el balotaje frente a Sergio Massa, exministro de Economía y excandidato de Unión por la Patria. Grandio dialogó, unos días más tarde, con el ahora jefe de Gabinete sobre aquel episodio y celebraron que su proyecto compartido había logrado conseguir la primera entrevista con el ganador de la segunda vuelta.

En aquel momento, Adorni aún no había sido confirmado como vocero presidencial, aunque ya tenía un vínculo cercano con Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien también entrevistó junto a Grandio para su canal de Youtube. La titular del Senado se desempeñaba entonces como diputada nacional de LLA y mantenía diálogo asiduo con su compañero de bancada.

Según surge de los videos difundidos en Gritalo TV, Grandio también entrevistó a otras figuras del mundo libertario como Mariano Pérez, influencer libertario; Javier Negre, dueño de la Derecha diario; Francisco Oneto, abogado de Javier Milei; y el economista Miguel Boggiano.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni entrevistaron a Victoria Villarruel cuando todavía era diputada nacional en el programa Gritalo 2023 Captura Gritalo TV

Antes de la temporada 2023 de Gritalo, Adorni ya había incursionado el año anterior como entrevistador en un programa propio, pero que también construyó de la mano de Grandio, en particular, con ayuda de su empresa Imhouse. Es que, como informó LA NACION, esa productora estaba detrás del Dos en Pausa, el ciclo de entrevistas que encabezaba el libertario y se emitía en Canal Metro (Argentina) y Canal 7 de Punta del Este.

Según consta en el Boletín oficial, Grandio fue presidente de Imhouse entre 2016 (primer registro público de la firma) y 2020, cuando dejó la conducción en manos de su socio fundador Horacio Silva y su hijo Juan Grandio. Aunque abandonó la dirección, en su cuenta de Instagram, el periodista deportivo todavía figura asociado a esa empresa.