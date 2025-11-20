Las empresas de colectivos advirtieron al Gobierno que pagarán el sueldo de noviembre en dos cuotas y el aguinaldo en seis

Las cinco cámaras empresarias de transporte de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron al gobierno nacional que, por primera vez en el año, no podrán afrontar los pagos salariales en un solo tramo.

Los empleadores aseguraron que abonarán los sueldos de noviembre en dos cuotas y los aguinaldos en seis. El anuncio fue enviado el 18 de noviembre mediante una carta dirigida al secretario de Transporte, Luis Pierrini, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que describieron un escenario que consideran insostenible.

En ese escrito, las cinco cámaras del sector manifestaron:

“Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”.

Las cámaras sostienen que, pese al aumento en el valor del boleto desde el inicio del actual Gobierno, los ingresos no alcanzan para cubrir el costo real del servicio.

En la carta explican que, durante los últimos meses, advirtieron de manera reiterada sobre aumentos en combustible, repuestos, mantenimiento, seguros y cargas sociales, además de distorsiones tarifarias y de la falta de actualización de los fondos compensadores. Esa combinación, afirman, dejó a muchas líneas al borde de detener actividades.

Ante este panorama, el sector resolvió aplicar un esquema transitorio de pagos. El comunicado detalla: “Con el firme compromiso de preservar la prestación del servicio y las fuentes de trabajo, se informa la adopción -de modo excepcional y transitorio- del siguiente plan de pago escalonado: 1) Salarios correspondientes al mes de noviembre de 2025 serán cancelados en dos pagos consecutivos, completando la totalidad dentro del plazo máximo de dos meses, conforme el flujo financiero disponible. 2) Segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) será abonado en seis pagos consecutivos, en virtud de la imposibilidad objetiva de afrontar su pago íntegro e inmediato sin comprometer la continuidad operativa del sector”.

La UTA responsabiliza al gobierno y amenaza con un paro

En medio de este escenario, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) respondió de manera inmediata y atribuyó al Gobierno la responsabilidad por una posible medida de fuerza.

En un comunicado, el gremio advirtió que la decisión empresaria de desdoblar los sueldos y fragmentar el aguinaldo podría derivar en un paro. “El gobierno será responsable de que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”, señaló el sindicato, al remarcar que no aceptará un esquema de pagos escalonado que comprometa los ingresos del personal.

Desde mañana habrá un ajuste del 9,71% en las Lineas de colectivos de Jurisdiccion Nacional del AMBA (son aquellas que cruzan la Gral Paz o e Riachuelo, pasando de CABA a PBA y viceversa). Algo mas de 120 lineas. Es importante señalar que en modo alguno este ajuste implica una… pic.twitter.com/KXZiSpFiiw — aaeta (@aaeta_arg) November 16, 2025

El anuncio se conoció luego de una suba del 9,71% en las tarifas de las líneas bajo jurisdicción nacional. En este contexto, las cámaras remarcaron que esta actualización no implica mayores ingresos para las empresas, sino una reducción de subsidios.

Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), los ajustes tarifarios que se registran en las diferentes jurisdicciones del AMBA no tienen como efecto mejorar la economía de las empresas o los niveles de servicio, sino que son un mecanismo mediante el cual los tres Estados intervinientes reducen el peso de los subsidios y mejoran, así, sus cuentas fiscales.

🚍Índice Bondi Septiembre 2025.



El costo real del boleto sin subsidio en el AMBA alcanza los $1713, mientras que la tarifa técnica (compensación del sstado + boletos vendidos) es de $1092 por viaje.#AAETAComunica pic.twitter.com/5zNs5YApv2 — aaeta (@aaeta_arg) October 21, 2025

AAETA advierte desde hace años sobre brecha entre el costo real del viaje y el financiamiento Estatal. Señalan que un pasaje sin subsidio debería costar $1.713, mientras que la suma del aporte estatal y lo que paga el usuario alcanza apenas $1.092. Esa diferencia, afirman, se profundizó este año por la falta de coordinación entre Nación, Provincia y Ciudad, que aplicaron aumentos de manera independiente.

Esa desarticulación generó nuevas distorsiones. Hoy un pasajero de una línea nacional paga alrededor de un 15% menos que quienes utilizan servicios urbanos o provinciales, aun cuando realizan trayectos similares. Según AAETA, esta diferencia afecta la competitividad de las líneas nacionales, que quedan en desventaja frente a las provinciales y porteñas.

El informe también indica que la tarifa técnica - la suma entre lo pagado por el usuario y el subsidio estatal - cayó un 28% en la última década, mientras que la carga sobre el pasajero aumentó. El boleto subió más del 600% en 2024 y volvió a ubicarse por encima de la inflación en CABA y PBA durante 2025. Ello, según la entidad, elevó la participación de la tarifa en los ingresos de las empresas del 9% al 37%, reduciendo así el peso de los subsidios.

Y esta es la evolución de la antiguedad de parque, reflejando el deterioro de los terminos de inversion en el sistema: pic.twitter.com/rPXOYqp2ru — aaeta (@aaeta_arg) November 16, 2025

No obstante, ese cambio no se tradujo en mejoras para los usuarios. AAETA remarcó que la diferencia entre costos reales y financiamiento “explica la incómoda situación de tarifas cada vez más caras para los usuarios, sin una contraprestación real en los servicios”. Como ejemplo, la entidad citó el deterioro del parque automotor en el AMBA: la flota tiene una antigüedad promedio de 7,7 años y el 27% de los colectivos ya supera la década de servicio.

La única excepción, según la entidad, es la Ciudad de Buenos Aires, que desde julio implementa un esquema propio de recomposición del ingresos para incentivar inversiones y renovar colectivos con “energías limpias”. Ese modelo, dice AAETA, ya muestra avances: con una tarifa técnica que antes era similar al resto de AMBA, hoy CABA reconoce un 29% más por pasajero transportado que Provincia y Nación.

Desde el Ministerio de Transporte señalaron que el Estado nacional continúa otorgando subsidios directos a los pasajeros a través de la Tarifa Social Federal y el sistema RED SUBE, vigente en líneas bajo jurisdicción nacional y porteña. La Provincia, recordaron, no da este último beneficio.