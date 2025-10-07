Las frases destacadas de Fred Machado, que habló por primera vez de su vínculo con Espert
El empresario con prisión preventiva en Viedma recordó las reuniones que mantuvo con el diputado en 2019; detalló cómo aportó a su campaña y la última vez que lo vio
Este martes habló por primera vez Federico Andrés “Fred” Machaco. El empresario de aviación, detenido con prisión domiciliaria en Viedma -Río Negro- por causas ligadas al narcotráfico, se refirió a su vínculo con el diputado libertario José Luis Espert, quien renunció a su candidatura con La Libertad Avanza luego de aceptar que recibió del dueño de una compañía de aviones aportes de campaña en 2019 por al menos US$200.000.
Machado emitió un largo descargo en Radio Rivadavia y negó que le haya dado a Espert US$34.000.000, como denunció en primera instancia el dirigente social Juan Grabois. Sin embargo, reveló que sí le aportó dinero, que le cedió el avión para los vuelos y que cerró acuerdos económicos en concepto de asesorías.
El empresario también se refirió a la causa por la que actualmente se encuentra detenido de forma domiciliaria con prisión preventiva acusado de narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos. “La acusación fue tras una serie de coincidencias“, relató.
A continuación, las frases destacadas de “Fred” Machado:
- “Sobre los US$200.000 se están confundiendo: era más de esa cifra, pero en cuotas...No me acuerdo el monto final. Yo le cuento a Espert que tenía un proyecto en Guatemala, él me dice que hacía asesorías y le digo que podíamos firmar un acuerdo. Decían que era un buen economista".
- “Espert me dijo: '¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?’ La idea de apoyar a Espert en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’”.
- “[Espert] estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, que es fácil moverse con eso, obviamente todo legal, con planes de vuelo, y me dice que lo ayudaría, que la presentación del libro era para hacerse conocer. Le financié los gastos que necesitaba para moverse, comida...”
- “Me pareció un tipo de familia, estaba en ese momento con su novia, normal. Yo no vivía en la Argentina, él me decía cómo iba la campaña y Nazareno [Etchepare] (exjefe de campaña de Espert) y Clara [Montero Barré] (la vocera del economista), le daba un pronóstico no muy triunfalista”.
- “La plata para un tipo que gasta US$1000 al mes... si gasta US$100.000 es mucho. Por mis ingresos, no me pareció un gasto muy importante. Le habré dado 100.000 o 150.000 dólares”.
- “Cuando llegué a la Argentina ya tenían vicepresidente: Luis Rosales, un periodista de la CNN, yo ni lo conocía. En la casa de Rosales estaban Espert, Clarita, Dick Morris, estaba uno que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los años 40, dos pibes jovencitos y [la diputada libertaria] Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo”.
- “Cuando llegué a la Argentina (en 2021) lo fui a ver a Espert (según cuenta, en marzo de ese año), le dije lo que me pasó esto y me escuchó asombrado, y ahí me dice algo que no me olvido más. Yo no sé si me dijo ‘con vos me inmolo’ o ‘a mí me inmolan por vos’“.
- “Me dijo: ‘Te creo’. Fue la última vez que lo vi. Nunca más lo llamé y lo raro fue que me negó”
- "El error de Espert fue no haber reconocido que me conocía, que le di una mano significativa o no, acá están los hechos y listo"
- “Parecía un Espert noble, no era el Espert de ‘cárcel o bala’, no lo decía en ese momento”.
- “Empecé vendiendo un avión chico y después,cuando te querés acordar, estás vendiendo jets. En Estados Unidos hay gente que entró con una mochila y hoy tienen empresas de construcción porque tiene un ecosistema que te permite desarrollarte".
- “Es una industria que mueve mucho capital. No tenía necesidad de vender droga; si no me hubiese ido a Guatemala hoy estaría tomando mates con [Lionel] Messi en Fort Lauderdale”.
