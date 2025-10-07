Las frases destacadas de Fred Machado, que habló por primera vez de su vínculo con Espert

Este martes habló por primera vez Federico Andrés “Fred” Machaco. El empresario de aviación, detenido con prisión domiciliaria en Viedma -Río Negro- por causas ligadas al narcotráfico, se refirió a su vínculo con el diputado libertario José Luis Espert, quien renunció a su candidatura con La Libertad Avanza luego de aceptar que recibió del dueño de una compañía de aviones aportes de campaña en 2019 por al menos US$200.000.

José Luis Espert y Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión de Fred Machado

Machado emitió un largo descargo en Radio Rivadavia y negó que le haya dado a Espert US$34.000.000, como denunció en primera instancia el dirigente social Juan Grabois. Sin embargo, reveló que sí le aportó dinero, que le cedió el avión para los vuelos y que cerró acuerdos económicos en concepto de asesorías.

El empresario también se refirió a la causa por la que actualmente se encuentra detenido de forma domiciliaria con prisión preventiva acusado de narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos. “La acusación fue tras una serie de coincidencias“, relató.

A continuación, las frases destacadas de “Fred” Machado: