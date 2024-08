Las medidas de Javier Milei y el escándalo de Alberto Fernández, en vivo

Escuchar

01.30 | Milei cruzó a Santoro por despegarse de la denuncia a Alberto Fernández por violencia de género

Leandro Santoro y Javier Milei.

En medio del terremoto político dentro del peronismo, el diputado de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro se despegó de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. El jueves por la noche, el ex candidato a jefe de Gobieno porteño aseguró en una entrevista televisiva que no tenía conocimiento alguno sobre la situación en la Quinta de Olivos. El presidente Javier Milei no tardó en cruzarlo en duros términos.

Santoro se pronunció sobre la acusación que pesa sobre el exmandatario y afirmó no saber lo que ocurría puertas adentro de la residencia presidencial, a pesar de haber sido su amigo durante el mandato. “Yo soy consciente que el sector de la sociedad sabe que yo he construido con él una relación. Por haber vivido situaciones de mucho dolor, no existe ninguna posibilidad que yo hubiese tenido alguna información que esto pasaba y que yo me hubiese quedado callado. Jamás en la vida supe o escuché un rumor acerca del ejercicio de la violencia por parte de Alberto con Fabiola, nunca. Tampoco nunca un periodista, ni en un on ni en un off, me hizo algún comentario, no era un tema que estaba instalado”, explicó el legislador en diálogo con C5N.

Leé la nota completa aquí.

01.00 | Milei habló ante los jefes de las Fuerzas Armadas, en un acto oficial al que no fue invitada Villarruel

Por Mariano De Vedia

El presidente Javier Milei entrega un sable a un oficial de las Fuerzas Armadas Ministerio de Defensa

Con un brindis que reemplazó a la tradicional cena de camaradería con la familia militar y la llamativa ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente Javier Milei encabezó en el Ministerio de Defensa el acto de entrega de sables a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Prometió, además, realizar “los mayores esfuerzos”, a partir del segundo semestre, para “ir recomponiendo los salarios, a medida que vayamos estabilizando la situación económica”.

La ausencia de Villarruel, cuya presencia había sido anticipada a LA NACION por fuentes cercanas al oficialismo, no pasó desapercibida, luego de varias fricciones que trascendieron en los nueve meses de gobierno. “Le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las Fuerzas Armadas, pero la Presidencia de la Nación, que maneja las invitaciones, y el Ministerio de Defensa no la invitaron. Por lo que lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo”, explicaron a LA NACION cerca de la vicepresidenta. No se permitió, además, el acceso de la prensa al acto.

Leé la nota completa aquí.

LA NACION