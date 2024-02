escuchar

Todavía con la tensión elevada desde que la ley ómnibus volvió a comisión por decisión del Gobierno, el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, avaló la versión de la Casa Rosada de que los diputados cordobeses cambiaron su voto por orden del mandatario de esa provincia, Martín Llaryora. No obstante, el dirigente peronista que colaboró con los libertarios para que el proyecto camine le pidió al presidente Javier Milei que retome el diálogo, sobre todo con los gobernadores, y deslizó que así el Ejecutivo podría tener una mayoría parlamentaria que mejore el trámite de sus iniciativas.

“Lo que hay que anotar en este proceso es que el Gobierno tuvo en la votación en general 144 votos. Y que si se hubiera perfeccionado algún acuerdo con los gobernadores, eso se hubiera trasladado al voto en particular. Pero no se hizo, no se pudo, no se habló, se planteó para después. Los gobiernos provinciales estaban en un plano de incertidumbre, dudas. Todos tienen que corregir. Yo también vi alguna intransigencia de algún gobernador en términos de que si no era ahora, bueno, no había confianza en esperar”, deslizó Pichetto en Radio Continental, en lo que pareció un dardo a Llaryora.

Tras eso, el líder del bloque donde confluyen diputados de distintos espacios, inclusive de las provincias, indicó, en un respaldo a la teoría de la Casa Rosada de que hubo una influencia de los mandatarios locales sobre los legisladores para que rechacen el proyecto: “Yo estaba convencido, independientemente de que estoy en un bloque heterogéneo, con gente experimentada, que tiene posiciones históricas a las que debo respetar, de que había una mayoría que avaló la ley en general y que se modificó en parte después frente al planteo de los gobernadores . Por ejemplo los diputados de Córdoba”.

Sobre los legisladores vinculados al sucesor de Juan Schiaretti indicó: “ Los diputados de Córdoba que integran mi bloque, que habían votado mayoritariamente la ley en general, luego se retiraron, votaron en contra” .

Mientras, el dirigente peronista que está en la vereda opuesta al kirchnerismo y que fue destacado desde la gestión mileísta por su colaboración en el trámite de la ley ómnibus consideró “imprescindible” que el Gobierno retome el diálogo con las provincias y salga “de la agresión y la coerción” contra el Congreso.

Pese a que reconoció que el ministro del Interior, Guillermo Francos; el asesor Santiago Caputo; y el presidente de Diputados, Martín Menem, tuvieron “un rol importante” para acercar posiciones entre las partes, Pichetto insistió con que faltó el nexo con los gobernadores.

Convencido de que con la vuelta atrás hacia comisiones se desaprovechó lo que ya se había logrado -la aprobación de las emergencias y de algunas facultades delegadas-, indicó como consejo a Milei: “Hay que retomar el diálogo institucional con el Congreso. El Presidente tiene que encauzar la relación con el Congreso, armar una mayoría parlamentaria ”.

Se mostró seguro también de que el oficialismo debe “afianzarse y consolidarse”, y planteó con ese fin: “Tal vez se deba pensar en una ampliación de la base de sustentación del Gobierno y también del Congreso en un marco más de coalición, al estilo europeo. No es un sistema parlamentario europeo este, pero me parece que dadas las características de tener una minoría en las dos Cámaras, requiere de una consolidación y no está tan lejos porque cuando la izquierda y el kirchnerismo plantearon que este proyecto pasara a comisión por los disturbios en la calle, les dijimos que no y hubo 144 votos rechazando esa moción, y en el voto general hubo 144. Si se trabaja y se dialoga, es posible que Milei tenga una mayoría para impulsar los cambios que la Argentina necesita”.

