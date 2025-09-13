López Murphy se reunió con Esteban Bullrich y dijo que la Argentina necesita “dirigentes capaces de encontrarse”

El diputado nacional Ricardo López Murphy visitó este viernes a Esteban Bullrich, uno de los fundadores de Propuesta Republicana (Pro), y, a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, contó cómo se dio el reencuentro. Además, relató que la reunión le dio “fuerzas para seguir adelante en esta proeza de intentar construir una alternativa”.

“Ustedes no se imaginan las peleas que hemos tenido con Esteban. Fundamos juntos Propuesta Republicana con una misión clara: transformar la Argentina. Y, como él dice, con la humildad de saber que en democracia el principal objetivo es alcanzar acuerdos. Pero claro, la política tiene sus tensiones y sus pasiones. Nos peleamos, nos puteamos, nos alejamos. Cada uno siguió su rumbo. Pero nunca perdimos el respeto y el aprecio mutuo”, expresó mediante un posteo que compartió en su cuenta de X.

En tanto, López Murphy contó que este viernes volvió a ver a Bullrich después de mucho tiempo y que por medio de la reunión pudo confirmar algo que siempre sostuvo: “El país necesita dirigentes capaces de reencontrarse, de superar las diferencias personales y de construir sobre lo que nos une”.

Pero… pic.twitter.com/hsPED4tta0 — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) September 12, 2025

El diputado también afirmó que le leyó unos versículos de la Biblia que hablan sobre el amor al prójimo. “Fue una experiencia muy potente. Me atravesó, como hacía mucho no me sucedía. Y me dio fuerzas para seguir adelante en esta proeza de intentar construir una alternativa. Porque, como dijimos tantas veces, sí se puede. Claro que se puede”, dijo.

Por su parte, el candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires sostuvo que Bullrich es seguidor del artista Jorge Drexler y que, por tal motivo, este viernes le resonó la canción La guerrilla de la concordia. “Ojalá seamos capaces de construir una fuerza de la concordia y ser lo suficientemente valientes para cambiar la historia”, cerró.

López Murphy ya le había hecho un guiño al exdiputado días atrás, por medio de otro posteo en X. En esa ocasión, durante una crítica al gobierno nacional, propuso “volver a las bases porque los porteños se lo merecen”. Añadió, en alusión al expresidente Mauricio Macri, al economista Carlos Melconian y a Bullrich: “PD: qué bien nos quedaban los bigotes”.

Esteban Bullrich votó en las elecciones legislativas bonaerenses. marcelo-manera-7533 - LA NACION

Esteban Bullrich se encuentra combatiendo una Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa conocida como ELA, que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, y que provoca una parálisis progresiva de los músculos. Desde que su enfermedad avanzó, el exministro realizó pocas apariciones públicas, destinadas principalmente a causas benéficas o relacionadas con la ELA.

Sus declaraciones públicas también se redujeron, sin embargo, por momentos suele compartir publicaciones en redes sociales. El último domingo subió una foto en la que se lo veía votando en las elecciones legislativas bonaerenses.

En tanto, meses atrás también se expresó en contra del acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y Propuesta Republicana. “Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos. El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa”, aseguró.