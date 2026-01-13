Los docentes y los estatales bonaerenses rechazaron una oferta de 1,5% de aumento que les hizo Kicillof

El gobierno de la provincia de Buenos Aires les ofreció a los gremios docentes y de trabajadores estatales un aumento salarial de 1,5% en enero, por debajo del índice de inflación de 2,8% que difundió este martes el Indec, y la propuesta fue rechazada por los sindicatos. El encuentro pasó a un cuarto intermedio.

Tanto los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) remarcaron que la oferta del gobierno de Axel Kicillof fue insuficiente. Exigieron una recomposición salarial que compense el poder adquisitivo perdido.

“La propuesta presentada por el gobierno provincial fue considerada insuficiente por el FUDB y la reunión pasó a un cuarto intermedio. En el ámbito paritario también se planteó que, de cara a la negociación 2026, resulta imprescindible discutir no solo un salario que acompañe la inflación, sino también una recomposición que recupere lo perdido y garantice condiciones dignas para la docencia bonaerense”, se informó en un comunicado del FUDB, un agrupamiento que integran el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba).

“Asimismo, el FUDB planteó como prioritaria y urgente la continuidad de la negociación paritaria en la que se pueda avanzar hacia una nueva propuesta, que garantice el cierre del 2025 con la recuperación del poder adquisitivo, con un incremento salarial real que responda a las necesidades de las y los Trabajadores de la Educación. Los funcionarios presentaron una propuesta que fue considerada insuficiente por todas las organizaciones sindicales y se pasó a un cuarto intermedio”, se subrayó en el comunicado de los sindicatos docentes.

Este martes, el Indec difundió que la inflación nacional en el mes de diciembre fue de 2,8%, con lo que 2025 cerró con un incremento de precios del 31,5%.

Para los estatales, la oferta también resultó exigua. “Necesitamos que se realice un esfuerzo para garantizar la recomposición salarial, recuperar el poder adquisitivo y cerrar la paritaria 2025”, afirmó el titular de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.

“Los funcionarios presentaron una propuesta que fue considerada insuficiente por todas las organizaciones sindicales y se pasó a un cuarto intermedio”, se indicó en un comunicado de ATE. “La propuesta del gobierno contemplaba un aumento del 1,5% para el mes de enero”, especificó el gremio estatal.

Kicillof estuvo representado en la reunión, que se realizó en Ministerio de Trabajo provincial, por funcionarios de esa cartera, del Ministerio de Economía y de la Dirección de Cultura y Educación.