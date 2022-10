Luis Barrionuevo habló de las posibles figuras para 2023 y destacó a “Wado” de Pedro: “Es hoy, por lejos, el candidato de Cristina Kirchner”

escuchar

En vísperas de un Día de la Lealtad que encontrará al peronismo nuevamente dividido, el secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, se refirió a los nombres en danza de cara a 2023 y aseguró que Eduardo “Wado” de Pedro “es hoy, por lejos, el candidato de Cristina”. “Tiene carisma, es joven, tiene una visión y está trabajando recorriendo el país”, describió el sindicalista al ministro del Interior en diálogo con Radio Mitre.

Por otro lado, sostuvo que en Juntos por el Cambio “la que sobresale es Patricia [Bullrich]”. Y sobre Mauricio Macri, dijo que “no tiene ninguna intención de ser presidente”. “Él quiere ser el elector del sector y recuperar es la Capital”, añadió el dirigente gremial, para quien todavía es una incógnita la figura política que representará a la CGT el año que viene. “Es lo que vamos a empezar a trabajar a partir del lunes”, señaló.

Barrionuevo lanzará la denominada “Corriente Político-Sindical Peronista”, una estructura que será presentada este 17 de octubre

Es que, junto a los triunviros de la central obrera Héctor Daer y Carlos Acuña, Barrionuevo lanzará la denominada “Corriente Político-Sindical Peronista”, una estructura que será presentada este 17 de octubre en un acto que tendrá lugar en el estadio de Obras Sanitarias. Sin ir más lejos, el líder de la Uthgra participó de la reunión de la CGT en la que se excluyó al sector de Pablo Moyano y a los gremios más identificados con el kirchnerismo de la convocatoria, que harán su propia manifestación en Plaza de Mayo.

“Nosotros estamos en la organización prolija de dirigentes sindicales de todo el país, que son 130 organizaciones y más de 4000 sindicatos de base”, precisó Barrionuevo al describir “el instrumento que nosotros ponemos en marcha en la búsqueda por rescatar al peronismo”.

“En cualquier momento vuelve el ‘que se vayan todos’”

La semana pasada, el dirigente gremial había considerado que los argentinos están “repodridos” y pidió que los políticos “se pongan las pilas”. Es que, según advirtió, “en cualquier momento vuelve el ‘que se vayan todos’”, una frase que se asoció a la crisis de diciembre de 2001, cuando en medio de un fuerte descontento social se produjeron piquetes y protestas en las que murieron 39 personas a causa de la represión policial y que derivó en el fin del gobierno de Fernando De la Rúa.

“El problema dentro de la democracia que vivimos es que estamos careciendo de la clase política. Se va un gobierno, te deja 30% de desocupados; viene el otro y te dice: ‘Me dejaron el 30%’. Y me agrega 10% más. Se acusan unos con otros y son todos lo mismo”, sostuvo en declaraciones radiales.

Luis Barrionuevo Daniel Jayo / LA NACION - Archivo

Bajo esa postura, siguió: “Cuando te das cuenta de la historia, son todos primos. Los que están en Pro, Cambiemos, el Frente de Todos. Son todos primos, todos han convergido juntos o han dado vuelta en una coctelera”. Fue en ese momento que el exsecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó: “Es la hora, de una buena vez por todas, que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas porque en cualquier momento viene de vuelta el ‘que se vayan todos’”.

Durante la pandemia de coronavirus, Barrionuevo también había emitido una férrea crítica a la administración de Alberto Fernández y se había expresado en un sentido similar, cuando pidió no ir “hacia un 2001″. “La gente no está harta, está repodrida. No quiere saber nada más, está cansada porque los políticos no terminan de solucionarle los problemas”, acotó Barrionuevo. Y sin cesar en su tono vehemente, planteó que durante estos últimos dos años de gestión del Frente de Todos “no le dieron bola” ante sus quejas por la inflación.

LA NACION