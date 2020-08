Luis Brandoni: "El peronismo nunca tuvo vocación democrática"

Entrevista a Luis Brandoni, actor 07:13

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 00:13

Luis Brandoni, una de las caras más visibles de la convocatoria de ayer, participó del programa Mesa Chica, que se emite por LN+, y a la hora de analizar el multitudinario banderazo del 17A lo calificó, entre otras cosas, de ejemplar y apartidario. "Descalificar una marcha de la magnitud de la que se hizo ayer es verdaderamente un necedad", apuntó el actor contra el Gobierno.

"El peronismo descree de todo lo que no quiere ver. No hay ningún partido político que sea capaz de convocar una marcha, un día de descanso, en más de 150 ciudades. Es una cosa descomunal", señaló Brandoni acerca del alto nivel de concurrencia que tuvo la manifestación en contra de la extensión de la cuarentena, el proyecto de reforma judicial, la suba de la inflación, la caída de la economía, el aumento de la inseguridad, entre otros reclamos.

"Que la sociedad ha ganado la calle no hay ninguna duda, pero los gobernantes tendrían que pensar más allá de sus propios intereses porque esa misma clase media que salió desde Jujuy hasta Ushuaia, si las cosas no le gustan con el próximo Gobierno va a volver a salir para manifestarse. Esto es lo extraordinario del cambio social que no quieren ver", consideró.

Brandoni, una de las caras más visibles de la convocatoria de ayer, se reunió con el exfuncionario Hernán Lombardi y con una decena de personas más en la esquina de Córdoba y Libertad e implementó una curioso método para participar de la protesta. Junto al exsecretario de Medios utilizó largos flotadores celestes enganchados entre sí, y organizaron una ronda para participar del banderazo, en pleno centro porteño, "con distanciamiento social".

"La sociedad salió a la calle y ya no se va a quedar más en sus casas como sucedió en los años 90', que se toleró un indulto. Hoy eso no sería posible. La gente perdió el miedo y tiene ganas de hacerse escuchar, lo cual me parece muy sano para la democracia", destacó el actor, quien calificó a la marcha de ayer como "ejemplar" y "apartidaria".

"Hay un pueblo que ha salido y no fueron ni todos viejos o jóvenes o todos de un mismo partido político, sino que la gente vino por su propia voluntad y eso es lo más valioso", concluyó al respecto.