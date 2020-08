Desde Suiza, el expresidente dijo que el DNU que declara servicios esenciales a las telecomunicaciones "es un retroceso muy grande"

Con problemas de señal para conectarse desde Suiza, el expresidente Mauricio Macri aprovechó su participación en la reunión semanal de la cúpula de Juntos por el Cambio para cuestionar el DNU del presidente Alberto Fernández, que el viernes declaró como servicios esenciales los servicios de telefonía celular, internet y cable.

"Puede retrasar las inversiones en el sector. Es un retroceso muy grande", dijo el expresidente según testigos del cónclave virtual, el primero después de las últimas declaraciones del Presidente contra Macri (Fernández afirmó que durante una charla privada su antecesor recomendó "que se mueran los que se tengan que morir" por el coronavirus, pero no frenar la economía). La postura del ex presidente sobre el DNU fue compartida por los demás participantes, aunque senadores del mismo espacio, como Gladys González (Pro) y Julio Cobos (UCR), han presentado proyectos similares al del Gobierno. "Lo vamos a conversar con ellos, vamos paso a paso", contó uno de los participantes de la reunión, en la que se decidió "por cuestiones formales" no concurrir hoy a la reunión de la comisión bicameral del Congreso que buscará avalar el decreto.

Sin hablar sobre las declaraciones del Presidente, Macri también recogió el apoyo del plenario opositor en relación con otra frase de Fernández, quien ayer afirmó en una entrevista que "en términos laborales, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri". La defensa del ex mandatario motivó el único cruce picante del cónclave. Fue entre la titular de Pro, Patricia Bullrich, y el diputado radical Mario Negri. "Patricia, estás muy Pro, tenés que ser más Juntos por el Cambio. Nosotros y la Coalición Cívica también lo defendimos", bromeó Negri después que la titular del macrismo recordara la amplia defensa de Macri que hicieron miembros de su partido en las redes sociales. Diplomática, Bullrich le pidió disculpas al radical cordobés, contó otra fuente.

La cúpula de Juntos por el Cambio realiza reuniones virtuales todas las semanas

Según tres asistentes al cónclave, la cúpula de Juntos por el Cambio ratificó el pedido de retiro del proyecto de reforma judicial. "Ya no tan solo agrava la situación de la justicia en el nombramiento de jueces subrogantes, sino que además crea una cantidad de nuevos cargos, contrarios al sistema acusatorio que ha comenzado a regir", afirmaron fuentes opositoras. "A este se le suma una cláusula inconstitucional al limitar la libertad de expresión, algo inaceptable para los principios y valores de Juntos por el Cambio", agregaron, y se mostraron atentos a cualquier cambio en ese artículo "que pueda dar excusa a algún diputado para votarles la ley".

Larreta y el coronavirus

En su reaparición después de dos semanas, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta trazó un "panorama optimista" del combate al coronavirus en la ciudad.

Con datos y cifras, el jefe de gobierno anunció que están en marcha "nuevas aperturas" y que el sector gastronómico, siguiendo los ejemplos de Córdoba y de Misiones, podría ser reabierto en breve. "Coincidimos en que hay que dejar trabajar a la gente", contó a LA NACION un miembro de los "halcones" de Juntos por el Cambio, que esta vez no criticaron a Rodríguez Larreta por su "trabajo conjunto" con la Casa Rosada en el combate al virus.