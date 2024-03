Escuchar

En una pelea que comenzó hace semanas, el empresario Marcos Galperin volvió a cruzar a Juan Grabois por el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU) ligado al dirigente social, que quedó en la mira del Ejecutivo tras un informe de la Sigen. Este lunes, el fundador y CEO de Mercado Libre publicó un mensaje en su cuenta de la red social X y arremetió contra el dirigente del Frente Patria Grande. “Chau, Grabuá. ¡Qué caro que nos saliste!”, comentó.

Además, acompañó el texto con el fragmento de un informe de LN+, donde se relevaron algunos de los gastos del fondo fiduciario que fue desfinanciado por el Gobierno mileísta a través de la reducción del aporte que recibía del impuesto PAIS al 1%.

#ChauGrabuá . Qué caro que nos saliste!



Escándalo en Luján: las nuevas obras fantasmas del FISUhttps://t.co/X2QORK8Xbb — Marcos Galperin (@marcos_galperin) March 11, 2024

Esta no es la primera vez que los dos personajes se enfrentan a través de las redes sociales. Pocos días antes, el empresario había tildado de “Che Guevara 2.0″ al ex precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP) y compartió un artículo periodístico que aseguraba que el fideicomiso vinculado a Grabois gastó $130 millones en viáticos y comisiones el año pasado. Por su parte, el dirigente social le respondió que “repetir mil veces la misma mentira no la convierte en verdad”.

Al final Grabuá nos costaba más barato y hasta parecía más romántico (onda Che Guevara 2.0) cuando plantaba perejiles en campos usurpados. La máxima socialista nunca falla, la generosidad es siempre "con la tuuuuuya contribuyeeeeente!". #ChauGrabuá 😘https://t.co/G3W9crIDjm — Marcos Galperin (@marcos_galperin) February 20, 2024

A su vez, Grabois lo acusó de mentir y de llevarse “miles de millones de dólares” a Uruguay “para no pagarle impuestos al socialismo imaginario”. Luego, le dijo: “Aún evadido, seguís necesitando demostrar que todos los que no rendimos pleitesía al Capital tenemos curros... ¿te das cuenta lo ridículo que es ser el pibe más rico del país y festejar un artículo difamatorio barato?”.

Querido Marcos: repetir mil veces la misma mentira no la convierte en verdad. Ensuciar a los demás no te va a limpiar a vos. Te llevaste miles de millones de dólares de "la tuya" a Uruguay para no pagarle impuestos al socialismo imaginario, pero aún evadido, seguís necesitando… pic.twitter.com/T4K1WMKro7 — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 20, 2024

Después de que el gobierno de Milei anunciara la eliminación de fondos fiduciarios por US$2000 millones por falta de transparencia y por ser “cajas de la política”, Galperin acusó al titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de “manejar” este fondo y el dinero que tenía destinado.

“Mirá vos a Grabuá... Se podrá confesar fácilmente un pedadillo (sic) de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis”, lanzó.

Mirá vos a Grabuá...Se podrá confesar facilmente un pedadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis... https://t.co/9a9aoqFLrZ — Marcos Galperin (@marcos_galperin) February 17, 2024

Los fondos fiduciarios

El Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU) vinculado a Grabois recibió cerca de $500.000 millones a lo largo de cuatro años, pero logró solo un 6% de finalización de obras y la mayoría son cordones cunetas y veredas, según información a la que accedió LA NACION. Si bien tiene 450 empleados, llegó a tener 600.

El FISU -que llegó a tener 600 empleados pero ahora solo cuenta con 450- fue creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), recibe fondos del impuesto PAIS y tiene múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales para hacer obras en asentamientos de emergencia.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, su ejecución estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, una referente asociada a Grabois, que había sido señalada durante la campaña por el mismo dirigente como su ministra de Desarrollo Social en caso de llegar a la Casa Rosada.

Fuentes de acceso público aseguran que, desde la creación del fondo, se realizaron 1278 obras de integración en barrios populares y que se alcanzaron 5060 asentamientos con obras de vivienda. Esto representaría 6517 intervenciones en total, por un monto de $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años, que fueron repartidos en un 34,3% a “organizaciones de la sociedad civil” (los contratos y recipientes específicos no fueron transparentados) y en un 34,1% a municipios para que ejecuten las obras.

LA NACION