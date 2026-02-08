Mariano Cúneo Libarona admitió que se quiso ir del Gobierno, pero afirmó que va a continuar

“Estaba para decir, ‘bueno, ya está’ y me pararon Javier y Karina [Milei], terminantemente”, dijo Mariano Cúneo Libarona. El ministro de Justicia regresó a la actividad tras un viaje por Europa y se refirió a las versiones sobre su renuncia al Gabinete.

“Me llamó Karina [Milei, secretaria General de la Presidencia] diciéndome que yo era muy valioso y considerado, pidiéndome ‘quedate’”, dijo en diálogo con Splendid AM 990.

El titular de la cartera judicial admitió que antes de las elecciones legislativas del año pasado se planteó dar un paso al costado por cuestiones personales. “Me llamó Javier, efusivo: ‘yo te quiero mucho, las cosas que vos hacés, los temas míos que manejás, lo que has hecho en la Justicia”, contó el ministro.

El presidente Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona Presidencia

“Yo le dije: ‘bueno Javier, yo los quiero mucho y confío en que vas a cambiar la Argentina. Vamos a seguir un tiempo, hasta que vos digas’”, contó el abogado al afirmar su permanencia en el Gobierno Nacional.

Según supo LA NACION, Cúneo Libarona terminó su licencia el 29 de enero pasado y se encuentra de regreso en su cargo, aseguran en su entorno. Viajó como investigador a la Universidad de Gotinga, Alemania, y como exponente en la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, en Jerusalén.

Cúneo Libarona también habló sobre el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, podría bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y se tratará esta semana en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. “Los cambios en el Código Penal e inimputabilidad son muy necesarios: se privilegió ahora inimputabilidad”, afirmó.

La senadora nacional Patricia Bullrich, impulsora de las reformas en el Régimen Penal Juvenil Pilar Camacho

“La polenta que tiene Patricia Bullrich —senadora nacional, jefa de bancada oficialista— en el Congreso es fundamental”, apuntó el ministro. “Se va a someter un proyecto que fue hecho con el máximo equilibrio”, adelantó y pidió: “Que todo el arco de Diputados, donde hay gente muy inteligente, lo debata y salga. Tiene que salir”.

En esa línea, Cúneo Libarona planteó: “El fundamento de la inimputabilidad es que un chico no comprende la criminalidad de sus actos. Hoy, ese joven de 16, 15 o 14 años conoce perfectamente lo que hace: actúa con dolo y tiene conocimiento y comprensión. Tal vez no lo tenía en 1980, pero hoy lo tiene”.

Con la legislación vigente, “el mensaje que damos a los menores es: ‘delincamos que total tenemos impunidad’. Y a la policía es: ‘detengamos a la gente y en un minuto salen’”, se explayó el letrado.

Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, con el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos Natacha Pisarenko - AP

“Los chicos tienen que tener un límite y un tratamiento adecuado, en un lugar digno para poder resocializar. Ya van a estar, ya van a venir, no son tantos y está contemplado en el Presupuesto”, señaló Cúneo Libarona. “No es tan oneroso el tema de los establecimientos penitenciarios”, aseveró.

Además, el ministro insistió: “La criminalidad de los menores es un enorme problema en la Justicia, y es un tema que quiero sacar”. Y sentenció: “En la provincia de Buenos Aires hay un festival de delincuencia: es una cosa sangrienta”.

Por otra parte, el abogado se expidió sobre la postura del Gobierno respecto a Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: “El aborto se mantiene en la misma posición: que se discuta en el Congreso, nosotros no entramos en ese quilombo” (sic). Aseveró que no hay interés del Poder Ejecutivo en dar marcha atrás con la legislación, al menos ahora”.