Patricia Bullrich se mostró optimista respecto a la reforma del régimen penal juvenil: “Tolerancia cero”

Luego de la primera jornada de sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo, Patricia Bullrich se refirió a uno de los temas habilitados para ser tratados en este período en el Congreso: una reforma del régimen penal juvenil, lo que podría implicar una baja de la edad de imputabilidad.

"La edad de imputabilidad tiene que ser de 13 años": Patricia Bullrich en exclusiva con Trebucq

“Esta vez sale, no sé si con los 13 años, pero ojalá que sí”, sostuvo la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires este lunes por la noche en LN+ respecto a las expectativas del Gobierno en relación a su capacidad para conseguir los votos necesarios.

Este lunes comenzaron las sesiones extraordinarias en el Congreso Nicolás Suarez

Por otra parte, señaló que este proyecto es “muy importante” para apuntar a un sistema de “tolerancia cero”. “Si vos actuás fuerte en el primer delito, es muy posible que ese joven no haga una carrera delictual. En cambio, si ese chico hace algo grave y no le pasa nada, esa persona cree que la impunidad es la regla”, explicó.

Respecto a la posibilidad de que la reforma se apruebe pero sin los 13 años como límite a partir del cual se pueden aplicar condenas penales, Bullrich aseguró que igualmente la ley impulsada por el Gobierno prevé consecuencias para los delitos cometidos por personas de todas las edades.

Bullrich sostuvo que espera que los diputados y senadores comprendan la importancia de la reforma del régimen penal juvenil que impulsa el Gobierno Camila Godoy

“Si cometés un delito siendo consciente de ello, a la edad que tengas, vas a tener una consecuencia. Dependiendo el caso, la consecuencia puede ser apostar a una escolaridad fuerte, a un tratamiento psiquiátrico, a alejar a esa persona de la familia, depende. Pero no va a quedar como si nada hubiera pasado", sostuvo.

Por otra parte, la senadora fue consultada sobre el caso de la policía que atropelló a un hombre que intentó asaltar a un motociclista en Quilmes. “Lo hizo porque el tipo se cruzó”, aseguró la exministra de Seguridad Nacional. “La imputan por atropellar a una persona que estaba tratando de meterse en la autopista para generar caos y delitos. Eso es lo que nosotros combatimos”, afirmó.

La exministra de Seguridad Nacional señaló que la provincia de Buenos Aires debería ponerse "firme contra los delincuentes" dado que en ese distrito se concentra gran parte de la delincuencia del país

“Cada vez hay más ciudadanos que creen en la palabra del Presidente, en el sentido de decir ‘basta de impunidad en la Argentina’. Queremos orden”, señaló Bullrich. En ese marco, indicó que este Gobierno es “el que más bajó los homicidios en la historia” y el que “va primero en América del Sur en índices de delincuencia y homicidios”.

En otro tramo de la entrevista, la senadora también apuntó a la provincia de Buenos Aires. Detalló que el 90% de los homicidios que suceden en la Argentina se comenten en el 10% del territorio. A la vez, explicó que de ese porcentaje, la provincia de Buenos Aires representa el 50%. En ese sentido sugirió un cambio de postura en ese distrito: “Es necesario que el gobierno provincial se ponga firme contra los delincuentes, de esa manera van a mejorar las cifras de todo el país”.