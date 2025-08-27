Martín Menem defendió al chofer oficial que manejaba el auto en el que se accidentó la diputada Rocío Bonacci

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, defendió esta tarde al chofer oficial que trasladaba a la diputada nacional Rocío Bonacci cuando se accidentó en la autopista que conecta Rosario con Buenos Aires.

Según Menem, el hombre se encontraba descansado -pese a que admitió que se quedó dormido- y dijo que de ninguna manera circulaba con exceso de velocidad, como había denunciado tras el siniestro José Bonacci, padre de la legisladora, quien también viajaba en el vehículo.

Martín Menem defendió al chofer que trasladaba a Bonacci

El descargo de Menem se dio luego de que, en el recinto, la diputada nacional de la izquierda Vilma Ripoll deslizara que el accidente respondió a las malas condiciones salariales de los trabajadores legislativos.

Bonacci junto a su padre -dirigente de larga trayectoria en la provincia de Santa Fe, titular del partido Unite, pero que no integra su staff como asesor legislativo- iban desde Rosario hacia la Capital en un auto de Diputados y con chofer oficial para participar de la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se presentó en el Congreso desde el mediodía para dar su informe de gestión.

Pero no llegaron, debido a que el conductor se durmió, piso la banquina y tuvieron un accidente. Pese a que estaban todos en buen estado de salud, fueron derivados a Ramallo para controles más exhaustivos. Mientras los trasladaban, el padre de Bonacci le envió un audio a Cadena 3 en el que aseguró: “Estamos bien, yo iba en el auto. El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora. Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara no han dado bola. O sea, (Martín) Menem lo hizo”.

Menem desmintió las acusaciones en su contra en el recinto. “El chofer estaba realizando su primer viaje del día, había terminado su actividad ayer a las 16. Tuvo tiempo suficiente para descansar, tiene carnet de conducción profesional, el auto es modelo 2019 y estaba en excelente estado para trasladarse, con la VTV al día, como corresponde", sostuvo, primero, el titular de Diputados.

La foto de Rocío Bonacci tras el accidente Data Clave

Además, aseguró que el conductor “estaba viajando a la velocidad permitida” y, por lo tanto, no a 160 kilómetros como dijo Bonacci padre. “La Cámara cuenta con sistema de alerta cuando hay exceso y no se ha pasado de la velocidad, se quedó dormido y se fue a la banquina. Pero lo que nos compete en términos de responsabilidad ha sido chequeado y realizado", indicó Menem y concluyó: “El chofer ingresó a la Cámara en 2014 y en 2019 pasó a Automotores. Es un chofer con larga experiencia en viajes de larga distancia”.