Maximiliano Bondarenko cuestionó el gobierno de Kicillof: “Tenemos una provincia muy desordenada”

El excomisario que lidera la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko, habló en el marco del cierre de listas de cara a las elecciones de octubre y apuntó contra el gobierno de Axel Kicillof, a quien aseguró que van a “sacar de la provincia”. Por otro lado, también celebró que Patricia Bullrich haya confirmado que se presentará como candidata a senadora por la Ciudad por LLA y no descartó ocupar él mismo un rol en el Ejecutivo en un futuro.

“Cuando vemos una problemática en materia de seguridad lo encapsulamos en el conurbano, pero hay que entender que el conurbano es una ola que avanza hacia el interior de la provincia. Los pueblos de interior ya no son los mismos que hace 20 años atrás", consideró este domingo por la mañana.

Y, en diálogo con Radio Mitre, añadió: “Tenés alguien que vende droga; ya la bici no se puede dejar suelta; la ventana por las dudas la cerramos... Nadie usa casco en el interior, con todo lo que eso implica. Los intendentes no ponen orden ni en usar casco para el que anda en moto. El orden es la palabra fundamental, por ahí hay que empezar: por el orden. Tenemos una provincia muy desordenada“.

Bondarenko en un acto libertario en la ciudad de La Plata la semana pasada. Captura de video

“Los argentinos necesitamos seguridad en las calles y en los candidatos”, aseguró. En este marco, consideró que la decisión de la ministra de Seguridad de postularse al Senado fue algo que lo puso “muy contento”. “Cuando nombrás a Patricia Bullrich es una líder positiva, lo digo no solo como candidato sino como hombre de uniforme. Siempre estuvo preocupada y ocupada en la seguridad porque entendió la problemática que vive la gente en la calle”, elogió y remarcó: “Me pone contento que encabece la lista en Nación. Y también lo tenemos a José Luis Espert, que también está muy enfocado en la seguridad”.

Por otro lado, se refirió a su propio futuro en la política si llega a ganar con la boleta violeta en la elección provincial del 7 de septiembre. “Yo voy a donde el viento me lleve. Nunca me imaginé que iba a terminar como candidato a diputado, no lo busqué“, aseguró y afirmó: ”Es obvio que desde la legislatura impulsaremos todo lo que creamos conveniente, pero también trabajaremos en un plan de seguridad para cuando lo saquemos a Kicillof de la provincia. Trabajaremos en un plan según la problemática de cada localidad, pero será lo que tenga que ser".

Patricia Bullrich junto a Maximiliano Bondarenko. Valeria Rotman

En otro tramo de la entrevista, Bondarenko también hizo alusión al acuerdo entre LLA y Pro que generó polémica la semana pasada y aseguró que el partido amarillo “acompañó” en estas elecciones. “Se hizo una alianza, hubo un cierre tranquilo con [Cristian] Ritondo y [Diego] Santilli. Lo llevó adelante nuestro conductor en la provincia, Sebastián Pareja, y no hubo… En todos los acuerdos hay algunos a los que les puede cerrar o no el tema, pero, en el macro, tuvimos un cierre de listas bastante parejo“, consideró.

Finalmente, al ser consultado sobre el rol de “Las fuerzas del cielo” -integrada por nombres afines al gobierno mileísta, como Daniel Parisini, alias “el gordo Dan”-, Bondarenko le bajó el tono al supuesto enfrentamiento de esta agrupación política con Karina Milei por los lugares en las listas bonaerenses y aseguró que lo importante es “mirar para adelante”.

“Yo admiro el trabajo de todos estos chicos, sin ellos el partido no sería lo que es; le dieron un empuje por las redes y se la jugaron muchísimo. Es mucha juventud que lo hace distinto, es lo que lo hace un espacio fresco, distinto”, destacó y diferenció: “Uno tiene que pensar que son cuatro años como diputado y después capaz hay que volverse a casa y no ser un tapón. Es lo que le pasa al kirchnerismo: no quieren dejar el poder. ¿Cuántos años hace que venimos viendo la cara de [Fernando] Espinoza? Son siempre las mismas caras y eso, a la larga, es lo que les terminó destrozando el partido".