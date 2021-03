Funcionarios de la gestión del radical Rodolfo Suarez presentan las listas en la Legislatura provincial.

MENDOZA- En medio del escándalo nacional por las vacunas vip, la Fiscalía de Estado de Mendoza dictaminó que el Gobierno local debe publicar el listado de los inoculados contra el coronavirus en la provincia, a contramano de las argumentaciones del Ejecutivo nacional sobre la protección y privacidad de los datos personales. Por tal motivo, las autoridades locales presentaron ayer ante la Casa de las Leyes, en formato papel, toda la documentación, con nombres y apellidos, de quienes ya recibieron las dosis en tierra cuyana. Ahora, resta saber si aparecen funcionario o amigos del poder vacunados cuando no les correspondía. En total, los registros presentados en la Legislatura mendocina abarcan a 25.685 ciudadanos.

De esta manera, el gobernador Rodolfo Suarez respondió al pedido "in vocce" que solicitó la semana pasada la oposición en el Senado, principalmente el peronismo, donde se dispuso un plazo máximo de 72 horas para cumplir con la solicitud. En el medio, el mandatario decidió consultar al organismo de control oficial para conocer si no se violaba ningún derecho de confidencialidad. Esto fue tomado por el PJ como una forma de dilatar la entrega de información. Finalmente, la Fiscalía de Estado, comandada por Fernando Simón, ex senador y referente del peronismo, presentó este lunes el dictamen con una postura concluyente: el listado de personas vacunadas contra el Covid-19 debe ser público.

El organismo entendió que el Poder Ejecutivo está legalmente obligado a satisfacer el requerimiento de información requerida, remitiendo el listado de nombres y números de documento de las personas que han sido vacunadas, indicaron desde la Fiscalía a LA NACION. Por tal motivo, recomendaron poner a disposición del público general el listado con los datos referidos, actualizándolo periódicamente.

El ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibañez, junto al vicegobernador Mario Abed, presentó las listas de vacunados en la Legislatura provincial.

Asimismo, indicaron que se tuvieron en cuenta criterios de la Corte Suprema en el fallo "CIPPEC", en cuanto a que ese tipo de divulgación, con nombre y DNI, "no vulnera el derecho a la intimidad, en tanto no se revela ningún dato referente a la salud más allá del hecho de haber recibido la vacuna", señalaron desde el ente de control. Bajo esta postura, indican que el plan de vacunación "constituye una política pública sanitaria, y como tal debe encontrarse sometida al control tanto del Poder Legislativo, como de toda la ciudadanía. Y dicho control se tornaría imposible y meramente ilusorio si la información referida a quiénes han sido beneficiarios de la vacuna se mantuviera en reserva, por lo que resulta necesaria su divulgación".

El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, se refirió a la protección de los datos que analizaba el Gobierno pero también a dar finalmente cumplimiento al dictamen de Fiscalía de Estado. "La infomación que se puede dar es nombre, apellido y DNI, pero no el domicilio de las personas. Por eso, hoy presentamos el informe y si se detecta alguna irregularidad se avanzará con investigaciones y sanciones", indicó el funcionario mendocino en diálogo con LA NACION.

Por su parte, altas fuentes del Gobierno local indicaron que esperarán al análisis que haga la Legislatura local de los datos para determinar los pasos a seguir, bajo las leyes vigentes. En este sentido, son varios los rumores que circulan de personas allegadas a autoridades tanto del oficialismo como de la oposición que podrían haber recibido las vacunas, aunque desde ambos sectores se han encargado de desmentirlos. En tanto, la ministra de Salud, Ana María Nadal insiste en que en Mendoza "no hay vacunatorio Vip". Por eso, ahora, resta esperar el análisis detallado que se haga del listado.

