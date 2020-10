Miguel Ángel Pichetto Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Después de que el gobierno de Buenos Aires retomara la ofensiva contra los countries de la provincia, Miguel Ángel Pichetto participó del programa Terapia de Noticias, que se emite por LN+, y cruzó a Axel Kicillof por sus recientes declaraciones. "La verdad es que es una frase clasista, que responde a una característica prosoviética del gobernador", sentenció el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

"Lo que dijo es una pavada, los countries son propiedad privada, los lotes valen mucha plata y quienes los habilitan son los intendentes del conurbano, que recaudan impuestos. Puede haber algún desarrollo que todavía no esté consolidado y que no haya empezado a pagar, pero se trata de una frase clasista", consideró Pichetto, sobre las recientes declaraciones del gobernador de la pronvincia de Buenos Aires.

Kicillof denunció que algunos emprendimientos en barrios privados "son prácticamente ocupaciones de tierras", y rápidamente despertó fuertes críticas de la oposición, que vinculó la frase a las tomas de tierra que se producen en estas horas en distintos municipios de la provincia, como la de Guernica y también con el conflicto que protagoniza en Entre Ríos la familia Etchevehere junto a un grupo que responde al dirigente social Juan Grabois.

"Es un funcionario que es estricto con los números y se puede decir que es honesto, que no tiene causas penales, pero tiene esta estructura mental que hace que preocupe el futuro de los argentinos", disparó Pichetto. "Porque si fueran socialistas al estilo europeo, bueno, pero el dilema es que no se sabe qué son. El problema es que todavía tienen esa visión cubana de la historia y ese esquema protochavista que te manda a la lona. Te lleva a la oscuridad profunda", apuntó, en alusión directa al gobernador y a algunos integrantes del kirchnerismo.

Y al respecto, completó: "Me parece que la Argentina necesita racionalidad lógica y no la mirada chavista de una revolución. Los países que crecen en el mundo son aquellos que ya no discuten el capitalismo. Ni China lo hace".

Por otro lado, Pichetto respaldó la carta con la que la vicepresidenta Cristina Kirchner llamó este lunes a sellar un acuerdo con los sectores políticos, económicos, sociales y mediáticos para combatir el problema de la "economía bimonetaria" y la caflicó de "correcta".

"La carta de Cristina es un sinceramiento económico (...) La vicepresidenta platea una tregua para abordar un tema profundo", señaló Pichetto, quien sostuvo, además, que el escenario planteado por la exmandataria "quizá es más grave que en 2001". Y agregó: "Creo que hay párrafos innecesarios, pero la descripción central es la que mencionó. La salida es por el lado del acuerdo".

En ese sentido, el auditor de la AGN continuó: "Creo que no es posible rechazar esta convocatoria. ¿Qué tiene Juntos por el Cambio para proponer? Primero los hechos recientes. Durante este año le hemos hecho llegar al Gobierno varios pedidos de audiencia y también elaboramos propuestas que fueron desechadas. Siempre hubo voluntad de diálogo".

Según analizó, además del problema del dólar expuesto en la carta hay una cuestión de fondo mucha más grave. "Cristina está viendo algo muy complejo en el conurbano. Situaciones profundas de violencia extrema que también ve Eduardo Duhalde, quien suele decir cosas a veces bastante certeras, y otras con un dejo de exageración, pero es un hombre intuitivo".

