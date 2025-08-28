Milei calificó el escándalo de los audios de las coimas como “una opereta” y “una nueva mentira”

En medio del escándalo por los audios sobre presuntas coimas que se le atribuyen al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y que involucrarían, entre otros, a la secretaria general Karina Milei y a una de sus manos derechas, Eduardo “Lule” Menem, el presidente Javier Milei volvió a referirse al tema, consideró que se trata de un “artilugio de la casta” y llamó a actuar a la Justicia.

“La opereta de esta semana no es nada más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta; una nueva mentira“, consideró y marcó: ”Cuando entramos en la política sabíamos que iba a ser difícil sacar a la casta que está enquistada en el Estado y que va a hacer lo que pueda para defender sus privilegios".

En su participación en el evento anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) -que se realiza el Hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires- el jefe de Estado señaló a la Justicia: “Nosotros nos encontramos a su disposición una vez mas y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de estar persiguiendo el crimen”.

“Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando", siguió el primer mandatario y se explayó: “Como la gente votó a un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante".

Esta no fue la primera vez que Milei se refirió al escándalo de las grabaciones clandestinas. En medio de la caravana en Lomas de Zamora -que terminó bruscamente luego de que un grupo de manifestantes comenzara a atacarlo con piedras-, el jefe de Estado respondió a una consulta de una periodista de LN+ y dijo: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia, vamos a probar que mintió”.

En esta misma línea, durante su disertación frente a los miembros del CICyP, añadió: “Vamos a dejar algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso nos envalentonan, porque nos demuestran que tienen miedo, que están desesperados y que no vienen por Javier Milei, sino por la libertad de todos los argentinos“.

“Este 7 de septiembre, los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir ‘Kirchnerismo nunca más’”, anticipó de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires del próximo mes y en alusión a la frase cabecera de campaña que usan desde el espacio de LLA.

Las críticas al Congreso

"Tenemos un Congreso secuestrado por lo peor de la clase política argentina, es decir, el kirchnerismo. Un Congreso que representa los intereses más bajos de los que vive el pagador de impuestos. Un Congreso que -temeroso de que terminemos con el negocio de ellos- quiere llevarse puesto al Gobierno elegido por el 56% de los argentinos“, cuestionó el Presidente en otro tramo de su discurso.

Y continuó: “¿De qué manera? Yendo contra nuestro superávit fiscal, que consideramos la piedra angular del proyecto nacional. Lo hacen porque saben que nuestro plan está funcionando; de otra manera no estarían tan obsesionados con aprobar leyes de quiebra. Saben que a cada minuto que pasa se consolida un paradigma que tira por la borda su modelo, por eso están tan desesperados: ven desvanecerse todo lo que construyeron a lo largo de las últimas décadas“.

A su vez, se refirió al veto al aumento al ingreso de los jubilados que la Cámara de Diputados logró blindar la semana pasada en el Congreso: “Si planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen; si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar; y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado".

“Si ellos proponen aumentar los gastos en 2 puntos del PBI, nosotros redoblaremos los esfuerzos para recortar 2.1 en alguna otra partida. La negligencia acerca del gasto público nos dejó al borde del cataclismo una y otra vez, por eso no vamos a dar el brazo a torcer”, ratificó.

