Bullrich difundió los identikit de tres presuntos participantes del ataque a Milei y uno de ellos la desmintió

Luego del ataque con piedras y otros objetos a la caravana en la que iba el presidente Javier Milei en una recorrida de campaña en Lomas de Zamora, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, difundió los identikit de tres presuntos participantes de los disturbios. Uno de ellos, Diego Martín Paz, desmintió en LN+ haber estado allí en el momento del ataque.

Diego Martin Paz, uno de los presuntos agresores

La cartera de Bullrich informó que Diego Martín Paz, Thiago Florentín y José Marcelino Dabrowsky participaron del ataque a la camioneta en la que estaba a bordo Milei, su hermana Karina y José Luis Espert, candidato a las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre.

El primer identikit difundido es de Paz. El Ministerio lo acusa de ser integrante de la barra disidente de Arsenal, de protagonizar “hechos lesivos” en 2021 en la cancha y por contravención, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de uso civil en 2017.

Los antecedentes de Diego Martín Paz, acusado por el Ministerio de Seguridad por el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora.

Sin embargo, Paz habló en un móvil de LN+ con el objetivo de desmentir la acusación. “Yo estuve pero después de que se fue la comitiva. Llegué 15.30, tengo pruebas, los videos de cuando salgo de mi casa a las 15.06 y el ticket del estacionamiento”, indicó este jueves.

Y sumó: “A mi se me aprecia en un video de una confrontación de otra parte de Avenida Hipólito Yrigoyen [donde pasó la caravana] intercambiando insultos [con otras personas]”. En tanto, expresó que el antecedente en el que está implicado en 2017 por portación de armas “es mentira” e insistió que no es de la barrabrava del Arsenal. “Tengo derecho de admisión por una pelea que tuve en la cancha. me pueden tildar de barra, lo que quieran, yo soy socio”, expresó.

Atacaron la caravana del presidente Javier Milei, en Lomas de Zamora JUAN MABROMATA - AFP

“Me están acusando de tirarle una piedra al Presidente y yo solamente ejercí mi derecho a protestar. no represento a ninguna agrupación política”, cerró Paz.

El segundo identikit difundido es el de Florentín, un joven de 22 años militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el principal apuntado de arrojar la piedra contra la camioneta en la que iba Milei; hasta el momento es el único detenido en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

El comunicado del MTR por el detenido en Lomas de Zamora.

Por último, la cartera de Bullrich apuntó además contra Dabrowsky, un hombre de 56 años militante de la agrupación H.I.J.O.S que presuntamente se puso por delante de la camioneta que trasladaba al Presidente, su hermana y sus candidatos bonaerenses por la Avenida Yrigoyen para impedir su paso.

José Marcelino Dabrowski, acusado de ser partícipe del ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora.

El ataque ocurrió en plena campaña electoral camino a las elecciones del próximo 7 de septiembre, y en un momento delicado para el Gobierno, que atraviesa una crisis por los audios clandestinos atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que hablan de supuestas coimas en el organismo e involucran a Karina Milei, y al armador libertario Eduardo “Lule” Menem.