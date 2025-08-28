Javier Milei respaldó a su hermana Karina en medio del escándalo por presuntas coimas: “El jefe en su prime”

En medio del escándalo por los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucran, entre todos, a Karina Milei, Javier Milei respaldó a su hermana con un video en el que se la ve a la secretaria general de la Presidencia en el Aeroparque porteño rumbo a Corrientes, donde habrá elecciones el próximo domingo. “El jefe en su prime”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

“No podrán engañar de ningún modo a los argentinos de bien”, agregó el Presidente al repostear un video que había subido Lilia Lemoine en su cuenta.

En el video se ve a Karina Milei que se toma fotos con personas que se acercan a saludarla a minutos de partir desde Aeroparque a Corrientes para apoyar al candidato libertario Claudio Lisandro Almirón.

Lemoine escribió sobre el video de la secretaria de presidencia: “La gente reconoció a Karina en el aeropuerto rumbo a Corrientes a apoyar a Almirón. ¡Los intentos de amedrentamiento no van a funcionar porque la gran mayoría no quiere que vuelva el kirchnerismo!“.

Karina Milei quedó en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran los audios de supuestas coimas atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo en las que habría intervenido la hermana del presidente. La funcionaria se mantiene hiperactiva en plena campaña de elecciones y solo dijo algunas palabras este lunes durante la presentación de candidatos nacionales bonaerenses en la localidad de Junín, segundos antes de que hablara el Presidente.

No solo ella viajará a Corrientes para estar con Almirón. También lo hará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que días atrás salió, de manera enfática, a defender e la secretaria general de la Presidencia y de Eduardo “Lule” Menem.

En una entrevista televisiva, Martín Menem aseguró que el contenido de las grabaciones es “absolutamente falso” y defendió de manera contundente a los dos funcionarios mencionados en los audios. “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”, afirmó el titular de la Cámara baja en A24. Ocho veces reiteró esta frase en referencia a la secretaria general de la Presidencia. El legislador sostuvo que, si bien no puede asegurar la autenticidad técnica de los audios, su contenido carece de veracidad.

La elección en Corrientes llega en un momento poco propicio para el gobierno de Milei. A pocos días de la crucial elección legislativa bonaerense del 7 de septiembre, no cesan las repercusiones por los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se involucra a la secretaria general de la Presidencia y el armador nacional de La Libertad Avanza (LLA).

Quién es el candidato libertario que apoya Karina Milei

Almirón, actual diputado nacional y candidato a gobernador de Corrientes por LLA, es abogado y docente universitario. Comenzó en los años 90 acompañando a su madre, Dora González, que llegó a ser concejal por el Partido Nuevo, de Raúl “Tato” Romero Feris.

Su recorrido fue zigzagueando el campo ideológico: pasó del Movimiento de las Provincias Unidas, de Jorge Sobisch-con el que se convirtió en convencional constituyente en 2007-; al frente Ciudad de Todos, una colectora del kirchnerismo con la que fue electo concejal en 2021.

Quién es el candidato libertario correntino que apoya Karina Milei Joaquín Meabe

Ahora, ya libertario, Almirón es el principal referente de Javier Milei en Corrientes. El propio Presidente lo apoya en X con pulgares levantados o reposteando cuentas a nombre de otros entusiastas de su candidatura, como Patricia Bullrich, Karina Milei y Martín Menem.

El candidato libertario diseñó una campaña agresiva con una combinación de fuertes discursos en las redes sociales y encuentros con los vecinos. “Recorrí la provincia ocho veces, contra un sistema hegemónico que controla todo, incluso el proceso electoral”, remarcó Almirón, “atento” a “cualquier irregularidad” en el conteo para denunciar fraude en la misma noche del domingo.