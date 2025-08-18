Milei se mete en la campaña bonaerense y proyecta más visitas al conurbano

Después de su desembarco en La Plata el jueves pasado para inaugurar la campaña bonaerense, el presidente Javier Milei volverá a meterse de lleno en los próximos días en la contienda rumbo a las elecciones del domingo 7 de septiembre.

Por lo pronto, en la campaña ya se diseñaron tres presentaciones del mandatario que se repartirán en las siguientes semanas y que también tendrán la presencia de candidatos nacionales en Buenos Aires, entre los que se destacan José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli.

La primera de esas paradas que prevé Milei en el calendario de campaña será en Junín, en la Cuarta sección electoral. Luego tiene previsto ir a Lomas de Zamora (Tercera sección) y a Moreno (Primera sección).

La aparición del mandatario en la Tercera, Cuarta y Primera Sección, se suma a la de la Octava, el jueves pasado, en la que el jefe del Estado se mostró con los candidatos provinciales que encabezan las ocho secciones. La idea, al igual que lo que sucedió en el Club Atenas de La Plata, apunta a lograr un espaldarazo del mandatario a los candidatos provinciales en esos distritos.

La primera será en Junín, a 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este martes. Está previsto que el mandatario se muestre con algunos de los candidatos nacionales que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La aparición se espera que sea en un cine-teatro de la ciudad.

"Kirchnerismo nunca más" y con camperas violetas: el anuncio de la alianza de La Libertad Avanza con Pro en la provincia de Buenos Aires; en el centro, Javier Milei

La idea es que después se repitan esquemas similares en Lomas de Zamora y Moreno, ambos distritos gobernadas por el kirchnerismo, con el que los libertarios polarizarán toda la campaña.

A Lomas de Zamora está en agenda que el mandatario vaya el miércoles 27 de agosto. Ese será su segundo desembarco en la estratégica sección electoral, que ya visitó para la foto de lanzamiento de campaña, en Villa Celina, partido de La Matanza.

Tanto en Lomas de Zamora como en Moreno, las sedes donde se presentará La Libertad Avanza aún están por definirse. La presencia en Moreno será el 3 de septiembre, para cerrar la campaña rumbo a los comicios del 7 de septiembre.

En paralelo a eso, los candidatos provinciales tendrán apariciones en sus distritos. Se trata de Diego Valenzuela, candidato de la Primera; Natalia Blanco por la Segunda; el excomisario Maximiliano Bondarenko por la Tercera; Gonzalo Cabezas, de la Cuarta; Guillermo Montenegro por la Quinta; Oscar Liberman de la Sexta; Alejandro Speroni por la Séptima y Francisco Adorni por la Octava.

La idea de que en las apariciones del mandatario se presenten también los candidatos nacionales. En el oficialismo reconocen como un desafío lograr que los votantes concurran a sufragar en dos elecciones en menos de 50 días.

Al igual que sucedió en la campaña porteña, con Manuel Adorni en cabeza de lista, no solo se apuesta a la polarización con el kirchnerismo, si no también a la importancia de que haya ministros del gabinete nacional en las calles junto a los candidatos de las diferentes zonas. Tanto a nivel provincial como nacional.

La mesa de campaña reúne a las dos terminales del oficialismo, tras la crisis entre ambos sectores que se dio semanas atrás. Están tanto integrantes de las filas celestiales con el asesor Santiago Caputo a la cabeza y las “territoriales”, con Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, armadores políticos y hombres de extrema confianza de Karina Milei, secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario.

Todos ellos, junto a sus respectivos equipos, se reúnen dos veces por semana para delinear los pasos que se darán en los próximos días.