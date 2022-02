Organizaciones de Derechos Humanos repudiaron la agresión de José Schulman a la trabajadora

Organismos de derechos humanos repudiaron “el hecho de violencia de género” que protagonizó José Ernesto Schulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), quien le pegó una cachetada a una empleada de la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar, enfurecido porque el micro que debía abordar se había demorado.

”Ante el hecho de violencia de género del cual fue víctima una trabajadora de la terminal de colectivos de la ciudad de Santa Clara del Mar, los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes manifestamos nuestra más absoluta solidaridad con la empleada agredida tanto física como verbal y psicológicamente”, comienza el comunicado que firmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros.

En el texto los organismos sumaron también su “completo repudio a cualquier hecho de violencia contra una mujer por su condición de tal” y ratificaron su “compromiso incondicional con la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los derechos”.

Por su parte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el organismo que preside el agresor, dijo que se enteró del hecho en las últimas horas cuando Schulman comunicó lo ocurrido. A través de una carta en su cuenta de Facebook, Schulma intentó un pedido de disculpas, donde habló de lo que hizo como una “conducta reprochable” y contó que “se desencajó”. La entidad emitió un comunicado para informar que sus miembros aceptaron el pedido de licencia de Schulman y anunciaron que van a “comenzar un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes”.

El hecho, que ocurrió el jueves pasado, trascendió en las últimas horas por la viralización del video. En la secuencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad de lugar, Schulman se acercó al mostrador de la terminal indignado por la demora del micro y empezó a insultar a la empleada y a una mujer que estaba en la oficina en ese momento. Tras sacarle una foto a ambas amenazó: “¿Sabés lo que puedo hacer? Meterlas en cana a las dos”.

Luego, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que vestía una remera de dicha entidad, abrió la puerta que separa al público de la empleada y la increpó: “¿De qué te reís, pelotuda?”. Mientras ella le pedía que se calmara le pegó una cachetada. Ella volvió a pedirle que se fuera pero el volvió a insultarla: “No me voy una mierda. Andá vos, hija de puta”.

“Negó haberme golpeado”

En dialogo con TN, la mujer agredida, de nombre Candela, relató que el hombre que ingresa a la oficina en el final del video era el chofer del micro. Tras contarle la situación decidieron llamar a la policía. Mientras tanto, Schulman se subió al micro “pretendiendo irse”. Fue la policía quien tuvo que pedirle que se baje mientras el negaba la situación, razón por la cual decidieron revisar las cámaras. “Él en todo momento negó haberme golpeado y yo era la mentirosa”, relató Candela de 21 años.

“Él en el único momento que vino a pedirme disculpas fue cuando vino acompañado por el oficial. Yo la verdad que no las sentí muy sinceras, fueron más por obligación que por otra cosa. Si no le decíamos lo de las cámaras él se iba en el micro sin siquiera decirme perdón pero como vio que estaban las cámaras no le quedo otra que pedirme perdón obligado”, contó la mujer.

Candela trabaja hace tres años en la terminal de Santa Clara, dijo que nunca había vivido una situación así y manifestó que ahora “tiene miedo de quedarse sola”. Luego del episodio denunció a Schulman por lesiones graves. Sin embargo, señaló que al hombre ni siquiera le tomaron los datos y pudo viajar.