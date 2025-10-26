Padrón electoral de Ciudad de Buenos Aires 2025: dónde voto hoy

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas nacionales en todo el territorio argentino. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los ciudadanos eligen a tres senadores y trece diputados nacionales para el Congreso. Para facilitar el sufragio, la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2025, una herramienta que permite a los votantes verificar sus datos y el establecimiento asignado para emitir el voto.

Cómo consultar dónde voto en estas elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón definitivo para que cada elector sepa dónde le corresponde sufragar. Los ciudadanos de la Ciudad pueden verificar su lugar de votación a través del sitio web oficial del organismo ejecutando los siguientes pasos:

El elector debe ingresar a la plataforma oficial del padrón electoral.

del padrón electoral. Allí, debe completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito donde vota .

. El sistema solicita la introducción de un código de validación para confirmar que la consulta no es automatizada.

para confirmar que la consulta no es automatizada. Luego de presionar el botón “Consultar”, la plataforma exhibe de forma inmediata la dirección exacta del centro de votación, el número de la mesa asignada y el número de orden del elector.

Cómo se votará en estas elecciones

Las legislativas de 2025 marcan el debut a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP). El principal objetivo de este instrumento es asegurar que toda la oferta electoral esté disponible en cada centro de votación. Esto elimina el problema histórico del faltante o robo de boletas partidarias.

El procedimiento en la cabina de votación cambia con la implementación de la BUP. El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

Solicitar la BUP: El elector entrega su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de su identidad. Luego, recibe la boleta firmada por el presidente de mesa y una lapicera.

El elector entrega su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de su identidad. Luego, recibe la boleta firmada por el presidente de mesa y una lapicera. Elegir candidatos: Dentro de la cabina, el ciudadano debe marcar con una cruz o tilde el casillero de la lista o candidato de su elección. Solo se permite una marca por cada categoría de cargo.

Dentro de la cabina, el ciudadano debe marcar con una cruz o tilde el casillero de la lista o candidato de su elección. Solo se permite una marca por cada categoría de cargo. Emitir el voto: Por último, debe doblar la boleta por la línea punteada, depositarla en la urna, firmar el padrón electoral y retirar su constancia de voto junto con su documento.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Quiénes son los candidatos en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, la BUP presentará 17 fuerzas políticas que compiten por las tres bancas en el Senado y las trece en la Cámara de Diputados. El orden de aparición en la boleta y sus principales candidatos para cada cargo son los siguientes:

Unión del Centro Democrático - Ucede (20)

Senadores: Diego Ramiro Guelar y María Luciana Minassián.

Diputados: Marcelo Eduardo Portas Dalmau, María Barrera Echavarría, Fabrizio Leandro Latrónico, Diana Iris Saraceni y Mariano Ramella.

GEN (69)

Senadores: Facundo Francisco Manes y Carla Betina Pitiot.

Diputados: Sergio Fernando Abrevaja, Martín Santiago Borgna, Mirna Marcela Biglione y Fernando Gril.

La Izquierda en la Ciudad (350)

Senadores: Héctor Antonio Heberling y María Belén D’Ambrosio Romero.

Diputados: Federico Winokur, Violeta Alonso, Matías Emiliano Brito, Mariana Rueda Kramer y Enrique Alejandro Leiva.

Alianza Potencia (502)

Senadores: Juan Martín Paleo y Ana Luisa Paulesu.

Diputados: Ricardo Hipólito López Murphy, Bernarda Fait, Leopoldo Francisco Sahores y Isabel Elvira Cópito.

Hagamos Futuro (505)

Senadores: María Marcela Campagnoli y Claudio Gabriel Cingolani.

Diputados: Hernán Leandro Reyes, María Cecilia Ferrero, Jorge Alberto Giorno, María Silvia Pace y Juan Facundo Del Gaiso.

Alianza La Libertad Avanza (501)

Senadores: Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde.

Diputados: Alejandro Eduardo Fargosi, Patricia Noemí Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Carlota Ajmechet y Fernando de Andreis.

Partido Federal (8)

Senadores: Agustín Dante Rombolá y Marina Gabriela Pérez Damil.

Diputados: Daniel Andrés Lipovetzky, Isabel Ángela Figueroa, Franco Ariel Mangione, Mayra Ayelén Azpelicueta y Tomás Hoerth Alconada.

Integrar (348)

Senadores: No presenta candidatos.

Diputados: “El Turco” García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto y Gustavo Osman Massud.

Movimiento Plural (352)

Senadores: Gustavo Raúl D’Elia y Mariana Soledad Funes Llaneza.

Diputados: Marcelo Daniel Peretta, Jimena Castiñeira Arce, Jorge Segundo Porcel de Peralta, Elsa Aurora Nieto y Jorge Ferri.

Fuerza Patria (503)

Senadores: Mariano Recalde y Ana Josefina Arias.

Diputados: Itai Hagman, “Kelly” Olmos, Santiago Luis Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Andrés Giacomini.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (506)

Senadores: Christian Castillo y Mercedes Trimarchi.

Diputados: Myriam Bregman, Gabriel Solano, Mercedes de Mendieta, Patricio Del Corro y Cele Fierro.

Ciudadanos Unidos (504)

Senadores: Graciela Ocaña y Martín Ocampo.

Diputados: Martín Lousteau, Piera Agostina Fernández de Piccoli, Gustavo Marangoni, Jessica Soledad Barreto y Roy Cortina.

Frente Patriota Federal (95)

Senadores: Ángel Javier Romero y Alicia María Quinodoz.

Diputados: César Biondini, Cintia Lorena Lozada, Federico Patricio Rosas, Sabrina Soledad Mansilla Coria y Daniel Alejandro Zeleneñki.

Partido Socialista Auténtico (184)

Senadores: Francisco Moreno Guirado y Elsa Mercedes Morales.

Diputados: Mario Francisco Mazzitelli, Flor del Rocío Armas Asmad, Ariel Arnaldo Rodríguez, María Lucila Guadalupe Lancioni y Facundo Tomás Muscatello.

Partido Comunista (314)

Senadores: Ariel Sebastián Elger Vargas y Nuria Inés Giniger.

Diputados: Antonella Bianco, Ignacio Cámpora, Cristina Adriana Ibarra, Rocco Carbone y María Luisa León.

Movimiento de Jubilados y Juventud (343)

Senadores: Esteban Paulón y Daniela Soldano.

Diputados: Alejandro Katz, Diana Maffia, Gabriel Puricelli, María Rachid y Pedro Núñez.

Instrumento Electoral por la Unidad Popular (72)

Senadores: No representa candidatos.

Diputados: Claudio Raúl Lozano, María Eva Koutsovitis, Jonatan Emanuel Baldiviezo, Nina Isabel Brugo Marcó y Pablo Bergel.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.