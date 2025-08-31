Padrón electoral: dónde voto en las elecciones de Corrientes 2025
Los ciudadanos correntinos se preparan para una jornada cívica clave este domingo, en la que se elegirán autoridades provinciales y locales
La provincia de Corrientes se alista para una trascendental jornada electoral de hoy, domingo 31 de agosto, fecha en la que los ciudadanos correntinos definen a sus autoridades provinciales y municipales. Para ello, la Justicia Electoral puso a disposición el padrón electoral definitivo, una herramienta fundamental que permite a cada votante conocer con precisión su lugar de sufragio, agilizando la jornada cívica.
La consulta virtual del padrón electoral 2025 se realiza a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes.
Dónde voto en las elecciones de Corrientes 2025
- Los ciudadanos deben ingresar al sitio, escribir su número de DNI y seleccionar el género tal como figura en su documento.
- Al clickear en “Consultar”, el sistema desplegará de inmediato la información detallada: el nombre de la escuela asignada, su dirección exacta y el distrito correspondiente.
- Además, se especificará el número de mesa y el orden en el que el votante aparece registrado en el padrón, datos esenciales para un sufragio fluido.
Qué se elige en Corrientes
En esta ocasión, los correntinos tendrán la responsabilidad de elegir a un nuevo gobernador y vicegobernador para los próximos cuatro años.
La renovación de autoridades también alcanzará a la Legislatura provincial, con la elección de cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.
La jornada electoral se extenderá a los comicios municipales en 73 localidades de la provincia, incluyendo la ciudad de Corrientes, donde se elegirán intendentes y concejales, configurando un amplio panorama de renovación.
Quiénes son los candidatos a gobernador en Corrientes
El pasado 31 de julio se oficializaron las listas de candidatos, con un total de siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial.
Vamos Corrientes
- Gobernador: Juan Pablo Valdés
- Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard
La Libertad Avanza
- Gobernador: Claudio Lisandro Almirón
- Vicegobernador: Evelyn Karsten
Partido De la Esperanza
- Gobernador: Adriana Leila Vega
- Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza
Partido Ahora
- Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero
- Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones
Encuentro por Corrientes - Eco
- Gobernador: Horacio Ricardo Colombi
- Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo
Cambiá Corrientes
- Gobernador: Sonia Beatriz López
- Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago
Limpiar Corrientes
- Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa
- Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano
