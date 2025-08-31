Padrón electoral: dónde voto en las elecciones de Corrientes 2025

La provincia de Corrientes se alista para una trascendental jornada electoral de hoy, domingo 31 de agosto, fecha en la que los ciudadanos correntinos definen a sus autoridades provinciales y municipales. Para ello, la Justicia Electoral puso a disposición el padrón electoral definitivo, una herramienta fundamental que permite a cada votante conocer con precisión su lugar de sufragio, agilizando la jornada cívica.

La consulta virtual del padrón electoral 2025 se realiza a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes.

Dónde voto en las elecciones de Corrientes 2025

Los ciudadanos deben ingresar al sitio, escribir su número de DNI y seleccionar el género tal como figura en su documento.

Al clickear en “Consultar”, el sistema desplegará de inmediato la información detallada: el nombre de la escuela asignada, su dirección exacta y el distrito correspondiente.

Además, se especificará el número de mesa y el orden en el que el votante aparece registrado en el padrón, datos esenciales para un sufragio fluido.

Qué se elige en Corrientes

En esta ocasión, los correntinos tendrán la responsabilidad de elegir a un nuevo gobernador y vicegobernador para los próximos cuatro años.

La renovación de autoridades también alcanzará a la Legislatura provincial, con la elección de cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.

La jornada electoral se extenderá a los comicios municipales en 73 localidades de la provincia, incluyendo la ciudad de Corrientes, donde se elegirán intendentes y concejales, configurando un amplio panorama de renovación.

Quiénes son los candidatos a gobernador en Corrientes

El pasado 31 de julio se oficializaron las listas de candidatos, con un total de siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial.

Vamos Corrientes

Gobernador: Juan Pablo Valdés

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

La Libertad Avanza

Gobernador: Claudio Lisandro Almirón

Vicegobernador: Evelyn Karsten

Partido De la Esperanza

Gobernador: Adriana Leila Vega

Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza

Partido Ahora

Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero

Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco

Gobernador: Horacio Ricardo Colombi

Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo

Cambiá Corrientes

Gobernador: Sonia Beatriz López

Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago

Limpiar Corrientes

Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa

Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano



