Por qué se cruzaron Esteban Trebucq y el senador Blanco

Un tenso intercambio televisivo marcó el final de la jornada legislativa del jueves entre el periodista Esteban Trebucq y el senador radical Pablo Blanco. El legislador por Tierra del Fuego defendía la aprobación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, mientras el conductor del programa cuestionaba la falta de precisiones sobre su costo para el Estado. La conversación escaló rápidamente y expuso las diferentes posturas sobre la responsabilidad fiscal.

¿Cuál fue el motivo del enfrentamiento entre Trebucq y Blanco?

El choque se originó por la insistencia del periodista Esteban Trebucq para que el senador Pablo Blanco precisara el monto total en pesos que implicaba la nueva ley de movilidad jubilatoria que acababa de recibir el visto bueno en la Cámara alta. Ante la consulta directa, el legislador evitó dar una cifra concreta y ofreció porcentajes, lo que generó una serie de repreguntas por parte del conductor.

El diálogo comenzó cuando Trebucq consultó: “¿Cuánto es el global de aumento a los jubilados?”. Blanco desvió la respuesta y criticó los cálculos del oficialismo. El periodista insistió: “Le hice otra pregunta, el aumento que es justo para los jubilados, ¿cuánto es?”. El senador de la UCR replicó con los datos del proyecto: “Es el 7,2% y 40 mil pesos del bono”.

La tensión aumentó cuando Trebucq retrucó: “Eso ya lo sé. Si usted no lo sabe, lo acaba de votar”. En ese punto, Blanco se defendió: “Si yo tuviera el presupuesto le podría decir cuánto es el monto. Le digo con todo respeto. No me quiera chicanear, porque a esta altura estoy muy cansado y no tengo ganas…”. El periodista negó la acusación: “No es chicana, es una pregunta. Nos pide que estemos informados. Usted dice que no sabemos. Le pido que me diga cuánta plata es”.

El senador, de 72 años, finalmente dio una estimación porcentual: “Es el 0,2% del PBI”. Pero ante la nueva insistencia por el número cuantitativo, Blanco contestó: “Calcule”. La crítica de Trebucq fue contundente: “Senador, no sabe lo que acaba de votar”. El intercambio finalizó con el legislador fueguino que acusó al periodista de faltarle el respeto y de manejar en su programa “números que no se condicen con la realidad”, a lo que Trebucq cerró: “Por eso se lo preguntamos, y no sabe responderlo”.

Qué se votó en el Senado

El cruce televisivo fue el epílogo de una sesión de ocho horas en la que la oposición logró una victoria legislativa significativa. Con el quorum justo, se aprobaron proyectos clave que el Gobierno de Javier Milei rechaza. Uno de los principales fue el aumento de las jubilaciones, que establece una recomposición de los haberes.

También se dio luz verde a la declaración de emergencia en discapacidad y se otorgó media sanción a un proyecto impulsado por gobernadores para la creación de nuevos recursos para las provincias.

Consultado sobre la advertencia del Presidente de vetar estas leyes, Blanco afirmó que el mandatario está en su derecho constitucional, pero recordó que el Congreso tiene la facultad de insistir. “No es un golpe institucional”, aclaró el senador en referencia a las acusaciones de desestabilización. Sobre el financiamiento de las medidas, apuntó: “Del presupuesto reconducido, de la misma manera y partidas que sacan para los gastos discrecionales desde el gabinete”.

