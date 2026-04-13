Preso en Venezuela: la familia de Germán Giuliani pidió su liberación ante la CIDH y denunció torturas

La familia del abogado Germán Giuliani -un ciudadano argentino que se encuentra detenido en Venezuela- formalizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigió su liberación inmediata.

Además, solicitó un pedido de medidas cautelares contra el régimen venezolano para " activar mecanismos internacionales de protección".

La ONG Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, que integran Elisa Trotta, Waldo Wolff, Graciela Fernández Meijide y Karina Banfi, entre otros, acompañó el reclamo ante la Comisión.

La familia de Giuliani también recibió el apoyo de organizaciones de derechos humanos.

Según la presentación, Giuliani permanece detenido desde 2025 “sin garantías judiciales”, en condiciones que incluyen denuncias de “torturas, aislamiento y falta de información sobre su estado de salud”. En este sentido, la diputada Banfi advirtió que el caso evidenciaba un escenario de “desprotección institucional”, particularmente por la “falta de una medida cautelar ante la CIDH, considerada clave para habilitar la actuación del organismo en denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

Germán Giuliani fue detenido en mayo de 2025 Cortesía de Virginia Rivero

Giuliani fue detenido por el régimen chavista el 21 de mayo de 2025 y su familia todavía desconoce su paradero. A principios de este año, después de la captura de Nicolás Maduro, trascendió un video que el abogado filmó en el sitio donde se encuentra privado de su libertad y realizó un desesperado pedido de ayuda: “Temo por mi vida”.

Es un abogado especializado en derecho penal y laboral y titular de su propio estudio jurídico, que había viajado en abril del año pasado a Brasil para ayudar a un cliente con la apertura de un bar y, luego, se trasladó a Venezuela para realizar gestiones similares en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. Sin embargo, el régimen lo detuvo y acusó que estaba en un velero en alta mar “cuando iba a buscar a un narcotraficante” serbio llamado Antun Mrdeza, c”on alerta roja de Interpol porque es requerido por las autoridades italianas por tráfico de drogas".

La causa sigue.! Levantaré la voz siempre que esté a mi alcance.!! Libertad y Justicia 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/VxP7yBEdm1 — Nahuel Gallo (@nahuollag) April 12, 2026

El 1° de marzo, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la liberación de presos, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo, quien pudo volver al país, aunque en la lista de liberados no figuró Giuliani.

En este marco, Gallo se manifestó este domingo en contra del régimen y pidió por la liberación de ciudadanos detenidos en Venezuela. El gendarme corrió una maratón con los ojos tapados y una remera en la que se leía la leyenda: “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”. A su vez, realizó un descargo en sus redes sociales, en el que expresó: “La causa sigue. Levantaré la voz siempre que esté a mi alcance. Libertad y justicia”.

Vanesa, la hermana de Giuliani, en tanto, se pronunció sobre la detención y señaló: “Al principio elegimos no hablar del caso de mi hermano por la mala relación entre Argentina y el régimen venezolano. Pero después entendimos que se trataba de una desaparición forzada, y empezamos a salir en los medios para pedir una fe de vida”.