Presuntas coimas: Paula Oliveto advirtió que los audios “son la prueba para empezar a buscar otro tipo de pruebas”

La legisladora nacional por la Coalición Cívica-ARI dijo en un móvil de LN+ que “para el Gobierno, los diputados que queremos investigar somos ratas y basuras”
La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto se refirió en un móvil de LN+ a las grabaciones por el caso de las presuntas coimas que involucra al Gobierno. "Los audios del escándalo no son la prueba: es el comienzo para empezar a buscar otro tipo de pruebas, porque acá hubo sobreprecios que nos pueden llevar a la trazabilidad del dinero que terminará en la caja de seguridad de los funcionarios", aseguró.
“El problema del gobierno de Milei es que debilitaron todos los organismos de control”, manifestó Oliveto y comparó al oficialismo con sus antecesores: “Tienen una actitud parecida a lo que hacía el kirchnerismo: no dan explicaciones, desvían la discusión y le echan la culpa a otros”.
“Para el Gobierno, los diputados que queremos investigar somos ratas y basuras”, enfatizó Oliveto. Al momento de analizar la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), aseguró que “es grave lo que está pasando porque se relajaron los controles internos y todos nos hacemos la misma pregunta: ¿dónde está la plata?"
“Respecto a los audios del escándalo, la Justicia tiene pruebas para demostrar que hubo sobreprecios brutales”, analizó la diputada. Consultada sobre las investigaciones en curso, Oliveto dijo: “Calculo que se va a constituir una bicameral y no solo por la Andis, también por el fentanilo: esto requiere una estrategia en los próximos días”.
El rol del Congreso
“Por más que quieren hacer que el Congreso no funcione, lo vamos a hacer funcionar”, subrayó Oliveto. “Tanto Karina Milei como el ministro de Economía Luis Caputo tienen la vocación de no dar la cara y no vienen nunca a rendir cuentas”, agregó la legisladora.
Para la diputada nacional, “hay que desconfiar de los funcionarios que no hablan con la prensa ni con los representantes del pueblo". De cara a las próximas elecciones legislativas y en sintonía con las acusaciones de corrupción que recaen sobre el gobierno de Javier Milei, Oliveto concluyó: “Si vendes candidaturas es porque estás acostumbrado a recibir plata negra”.
