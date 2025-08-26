Presuntas coimas: Paula Oliveto advirtió que los audios “son la prueba para empezar a buscar otro tipo de pruebas”

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto se refirió en un móvil de LN+ a las grabaciones por el caso de las presuntas coimas que involucra al Gobierno. "Los audios del escándalo no son la prueba: es el comienzo para empezar a buscar otro tipo de pruebas, porque acá hubo sobreprecios que nos pueden llevar a la trazabilidad del dinero que terminará en la caja de seguridad de los funcionarios", aseguró.

Caso Spagnuolo: hablo Paula Oliveto en LN+

“El problema del gobierno de Milei es que debilitaron todos los organismos de control”, manifestó Oliveto y comparó al oficialismo con sus antecesores: “Tienen una actitud parecida a lo que hacía el kirchnerismo: no dan explicaciones, desvían la discusión y le echan la culpa a otros”.

“Para el Gobierno, los diputados que queremos investigar somos ratas y basuras”, enfatizó Oliveto. Al momento de analizar la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), aseguró que “es grave lo que está pasando porque se relajaron los controles internos y todos nos hacemos la misma pregunta: ¿dónde está la plata?"

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto con LN+

“Respecto a los audios del escándalo, la Justicia tiene pruebas para demostrar que hubo sobreprecios brutales”, analizó la diputada. Consultada sobre las investigaciones en curso, Oliveto dijo: “Calculo que se va a constituir una bicameral y no solo por la Andis, también por el fentanilo: esto requiere una estrategia en los próximos días”.

El rol del Congreso

“Por más que quieren hacer que el Congreso no funcione, lo vamos a hacer funcionar”, subrayó Oliveto. “Tanto Karina Milei como el ministro de Economía Luis Caputo tienen la vocación de no dar la cara y no vienen nunca a rendir cuentas”, agregó la legisladora.

Luis Caputo, Javier y Karina Milei luego de celebrar la aprobación del acuerdo con el FMI, meses atrás

Para la diputada nacional, “hay que desconfiar de los funcionarios que no hablan con la prensa ni con los representantes del pueblo". De cara a las próximas elecciones legislativas y en sintonía con las acusaciones de corrupción que recaen sobre el gobierno de Javier Milei, Oliveto concluyó: “Si vendes candidaturas es porque estás acostumbrado a recibir plata negra”.