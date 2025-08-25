Caso de presuntas coimas, en vivo: las últimas noticias de los audios del escándalo

Martín Menem habló sobre el escándalo de los audios Fabián Marelli

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió este lunes al escándalo de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que señalan a Eduardo “Lule” Menem como articulador y mencionan a Karina Milei como supuesta beneficiaria. “Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, pero el contenido es absolutamente falso”, afirmó este lunes por la mañana.

“Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina. [La difusión de grabaciones] es una maniobra para ensuciar a un Gobierno a dos semanas de las elecciones. Esto es directamente contra un gobierno que está haciendo las cosas bien, que está bien encaminado y que va a jubilar a un sector grande de la política”, remarcó Menem. Y, en contraste, al referirse a Spagnuolo, dijo: “Tiene que dar las explicaciones en la Justicia”.