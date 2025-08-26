Caso de presuntas coimas, en vivo: las últimas noticias de los audios del escándalo

El juez Casanello envió el pedido de congelamiento de las cajas al Banco Central con el objetivo de garantizar que nadie se lleve elementos que pueden servir de evidencias para el caso. Tomó esta medida a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi. Sobre los investigados ya pesaba una prohibición de salida del país.

Jonathan Kovalivker saliendo de Comodoro Py ENRIQUE GARCIA MEDINA