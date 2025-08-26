LA NACION
Caso de presuntas coimas, en vivo: las últimas noticias de los audios del escándalo

El juez Casanello ordenó bloquear las cajas de seguridad de los funcionarios y empresarios en la mira; busca garantizar que nadie sustraiga elementos que puedan servir de evidencias; sigue la investigación por el presunto pago de sobornos en la Andis

El juez Casanello ordenó bloquear las cajas de seguridad de los funcionarios y empresarios en la mira, entre ellos, Diego Spagnuolo (foto)
Karina y la campaña bonaerense, en medio del audiogate

En un acto en Junín, el Presidente acusó al kirchnerismo de querer “sembrar el caos” y subrayó: “Están molestos porque les estamos afanando los curros”. Además, elogió a su hermana por el armado partidario.

Giro en la estrategia del Gobierno

El Gobierno decidió dar un giro en su estrategia de comunicación e impulsó a los primeros Martín y Eduardo “Lule” Menem para que desmientan las sospechas de sobornos contenidas en los audios. “Pongo las manos en el fuego por Karina”, dijo el titular de Diputados.

Qué decidió el juez Casanello

El juez Casanello envió el pedido de congelamiento de las cajas al Banco Central con el objetivo de garantizar que nadie se lleve elementos que pueden servir de evidencias para el caso. Tomó esta medida a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi. Sobre los investigados ya pesaba una prohibición de salida del país.

Jonathan Kovalivker saliendo de Comodoro Py
Discapacidad: bloqueo de cajas de seguridad

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, y de los empresarios Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina SA investigados por un supuesto pago de sobornos en el área de Discapacidad.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, durante la campaña presidencial de 2023
El caso de las presuntas coimas

La investigación se centra en presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas -aparentemente editadas de conversaciones privadas obtenidas ilegalmente- atribuidas a Diego Spagnuolo, que señalan a Eduardo “Lule” Menem como articulador y que mencionan a Karina Milei como supuesta beneficiaria”.

