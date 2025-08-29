Qué decía Diego Spagnuolo sobre el modo de gestionar de Karina Milei

En medio de la crisis del oficialismo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), nuevas grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, salieron a la luz. En ellos, la voz que se le adjudica a Spagnuolo critica a Karina Milei, secretaria de Presidencia, a Eduardo “Lule” Menem y al presidente Javier Milei.

Las acusaciones de Diego Spagnuolo sobre la gestión de Karina Milei

En los audios, la voz atribuida a Spagnuolo acusa a Karina Milei de manejar la agenda del Presidente y de generar un ambiente turbio. “Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. ‘Lule’ también. Si lo ves, es negro y desagradable”, afirma la voz en las grabaciones, que se le atribuye al exdirector del Andis.

Escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: difundieron nuevos audios de Spagnuolo

En otra escucha, la voz atribuida a Spagnuolo asegura que Pettovello “le tiró con munición gruesa” a “Lule” Menem, pero que Karina Milei “lo protege”. Según la voz en los audios, “´Lule’ generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra [Pettovello] lo tiene montado en un huevo y Javier [Milei] ya lo sabe”. Estas palabras sugieren que “Lule” Menem no gozaba de buena reputación dentro del gobierno y que su permanencia en el cargo podría ser cuestionada.

La voz atribuida a Spagnuolo se refiere al rol del Presidente y a la delegación de funciones en su hermana. “Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después... No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar”, dice la voz en las escuchas.

Un amigo de Spagnuolo afirmó que el exdirector “se siente solo” y “teme por su vida”. “Diego es un bocón, sí, pero porque no tenía experiencia política previa, entonces hablaba con cualquiera como si fuera un ciudadano más”, expresaron desde su círculo. Además, sospecha de Fernando Cerimedo, uno de los dueños del portal “La Derecha Diario” y pareja de la ingeniera Natalia Basil. El temor por su seguridad refleja la gravedad de la situación y las posibles consecuencias de sus declaraciones.

Diego Spagnuolo apunto contra Karina Milei

La respuesta de Javier Milei ante los supuestos audios de Diego Spagnuolo

El Presidente se refirió al escándalo durante la caravana de La Libertad Avanza. Ante una periodista de LN+, declaró: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia. Vamos a probar que mintió”. La respuesta del Presidente marca una postura firme frente a las acusaciones y anticipa una batalla legal para desmentir las afirmaciones de Spagnuolo.

Spagnuolo se presentó ante la Justicia con dos abogados en medio del escándalo

En el centro de la controversia por las grabaciones filtradas y la inminente denuncia de Javier Milei, Diego Spagnuolo formalizó la designación de Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze como sus abogados defensores. Esta decisión se produce tras rechazar la representación legal que le había ofrecido el Gobierno, para intensificar la tensión en este caso que sacude el panorama político.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.