El Ejecutivo nacional dispuso el envío de partidas económicas especiales para las brigadas de lucha contra el fuego en el sur del país. La medida responde al avance de las llamas en diversas zonas de la cordillera y la estepa. Esta acción administrativa ocurre en simultáneo con las deliberaciones de la mesa política en la Casa Rosada para definir la agenda de sesiones extraordinarias en el Congreso.

Qué decisión tomó el Gobierno a raíz de los incendios en la Patagonia

El Gobierno nacional aprobó la transferencia de $100.000 millones al sistema de bomberos voluntarios para mitigar el impacto del fuego en la región austral. La Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional determina que ese capital se reparta entre 1062 entidades de todo el país. Cada organización recibirá un total de $94.924.971,75 para la adquisición de suministros técnicos.

Incendios en Chubut: hay mas de 40 mil hectareas afectadas

La normativa, firmada por Alejandra Monteoliva, especifica que el dinero posee un destino exclusivo para: “Compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”.

Este refuerzo financiero surge tras los reclamos de los mandatarios provinciales por la situación crítica en el Parque Nacional Los Alerces y la zona de Epuyén. La Casa Rosada analiza ahora la factibilidad de incluir la declaración de emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias.

Esta herramienta legal permitiría el movimiento de recursos estatales adicionales para contener los focos activos. El pedido cuenta con el aval de legisladores nacionales y del expresidente Mauricio Macri.

Incendios en Cholila, Chubut - Crédito: La Pilarica

Qué provincias solicitaron la declaración de emergencia ambiental

Los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) suscribieron el pedido de auxilio a la Nación. Los funcionarios destacaron la gravedad de la crisis climática en la región patagónica.

El reporte oficial de daños indica que La Pampa sufrió la quema de 168.000 hectáreas en los últimos meses. Por debajo se ubica la provincia de Chubut con 45.000 hectáreas afectadas por las llamas.

El ministro Diego Santilli y el gobernador Ignacio Torres coordinaron el despliegue operativo en Epuyén

Río Negro registró la pérdida de 10.000 hectáreas. En Neuquén el fuego consumió 6.000 hectáreas. Santa Cruz reportó hasta el momento la afectación de 700 hectáreas. Los mandatarios provinciales valoraron el despliegue del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, aunque señalaron que la magnitud de los incendios requiere herramientas extraordinarias para la asistencia a las comunidades y la recuperación productiva de las zonas dañadas.

Cómo se organiza el Gobierno en plena crisis

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza este jueves el encuentro de la mesa política para tratar la agenda de sesiones extraordinarias y los reclamos provinciales. La reunión cuenta con la presencia de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Los mandatarios del sur solicitan la inclusión de la emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias

El asesor Santiago Caputo participa del cónclave junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sigue las deliberaciones de forma remota.

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de Economía, Luis Caputo, completan el círculo de decisiones. Santilli mantiene un diálogo fluido con el gobernador Ignacio Torres para coordinar el apoyo federal.

El oficialismo busca gestos hacia los gobernadores para garantizar la aprobación de proyectos legislativos en febrero. La mesa política ya definió la inclusión de la Ley Penal Juvenil en el temario parlamentario para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.