LA NACION

Qué dijo El Gordo Dan sobre el triuno de Mamdani

La elección del nuevo alcalde neoyorquino provocó reacciones xenófobas de referentes oficialistas locales; el comunicador digital se sumó con una publicación alterada

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Daniel Parisini publicó una imagen de la Estatua de la Libertad cubierta por un hiyab tras el triunfo de Zohran Mamdani
Daniel Parisini publicó una imagen de la Estatua de la Libertad cubierta por un hiyab tras el triunfo de Zohran Mamdani

Figuras del oficialismo y comunicadores libertarios emitieron mensajes críticos contra Zohran Mamdani después de su elección como alcalde de Nueva York este martes. Las publicaciones de referentes como Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", y otros funcionarios se centraron en el origen ugandés y la religión musulmana del dirigente demócrata.

Qué dijo El Gordo Dan sobre el triuno de Mamdani

Daniel Parisini, principal propagandista libertario, replicó en sus redes sociales una imagen alterada con Inteligencia Artificial. La publicación original pertenece al periodista oficialista Jonatan Viale. La pieza ficticia muestra a la Estatua de la Libertad cubierta con un hiyab de color negro, una vestimenta utilizada por mujeres de religión musulmana. La imagen incluye la leyenda “pobre NY”.

El humo que emana de la antorcha es oscuro y el fondo exhibe una fisonomía de ciudad que imita a las del mundo árabe. El mensaje de Parisini no incluyó texto adicional y se limitó a compartir la controversial ilustración, en una insinuación de cierta islamofobia.

Cuáles fueron las otras reacciones de los libertarios

El jefe de bloque de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, asoció directamente el islam con el terrorismo. En su cuenta de la red social X, calificó a Mamdani de “comunista musulmán”. Criticó sus propuestas de gratuidad en servicios como transporte, salud y educación, financiadas con un aumento exponencial de impuestos.

Romo cuestionó que en Nueva York ganara un político con esas características después del ataque del 9/11. El legislador bonaerense afirmó que las fronteras abiertas y la inmigración descontrolada de culturas opuestas lo hicieron posible. “El ‘multiculturalismo’ es el cáncer de la civilización occidental”, sentenció el dirigente de Las Fuerzas del Cielo.

Agustín Romo, jefe de bloque de LLA, afirmó que "el multiculturalismo es el cáncer de la civilización occidental"
Agustín Romo, jefe de bloque de LLA, afirmó que "el multiculturalismo es el cáncer de la civilización occidental" Hernan Zenteno - La Nacion

Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Casa Rosada y conocido como Juan Doe, también se pronunció. El funcionario nacional escribió que las capitales más importantes del mundo ahora están “en manos de comunistas inmigrantes africanos”.

Carreira compartió una publicación del portal La Derecha Diario que titulaba “El comunista musulmán Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York”. La nota incluía una foto montada del demócrata con una kufiya y los símbolos comunistas de la hoz y el martillo de fondo.

También insultó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien apareció en una fotografía con Mamdani. “El pel*tudo enfermo de mi*rda de Gustavo Petro se fue a Nueva York para reunirse con el comunista proterrorismo que acaba de ganar la intendencia. Ridículo”, escribió el funcionario.

El director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de "pel*tudo enfermo de mie*da"
El director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de "pel*tudo enfermo de mie*da" Ivan Valencia - AP

Quién es Zohran Mamdani

El ganador de la elección para la alcaldía de la Gran Manzana tiene 34 años y nació en Uganda en una familia de origen indio. Vive en Estados Unidos desde los siete años y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018.

Es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor especialista en África, Mahmood Mamdani. Su formación académica incluye la prestigiosa Bronx High School of Science y el Bowdoin College en Maine, una universidad vinculada al ideario progresista.

Su interés en la política surgió cuando se unió como activista a la campaña de un candidato al consejo municipal. Posteriormente, trabajó como consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias. En 2018, resultó electo legislador por Queens en la Asamblea Estatal de Nueva York. Su victoria de este martes culmina un ascenso extraordinario desde un relativo anonimato hasta el puesto más alto de la ciudad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

LA NACION
Más leídas de Política
  1. Un gobernador peronista declara su predisposición a acompañar la reforma laboral que impulsa Milei
    1

    Un gobernador peronista declara su predisposición a acompañar la reforma laboral que impulsa Javier Milei

  2. El problema que identificó Malamud del que debería cuidarse el Gobierno tras la victoria electoral
    2

    Andrés Malamud explicó cuál es el problema del que tiene que cuidarse el Gobierno tras la victoria en las elecciones

  3. Milei inicia su viaje número 14 a EE.UU. desde que asumió la presidencia
    3

    Milei vuela hoy a Miami: es el viaje número 14 a los Estados Unidos desde que asumió la presidencia

  4. Así es el foro que arranca mañana y reúne a los más poderosos e influyentes del mundo
    4

    American Business Forum: así es el foro que reúne a los más poderosos e influyentes del mundo en Miami

Cargando banners ...