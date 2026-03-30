Un amigo del agresor de Santa Fe reconoció que “lo vio muy cambiado” antes del ataque

Un amigo del adolescente que protagonizó el ataque en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, Santa Fe, habló sobre su vínculo con él y expresó su desconcierto por lo ocurrido. “Estoy totalmente sorprendido”, sostuvo, al referirse a la conducta previa del agresor.

Se trata de Ramiro, quien contó que conocía al joven y que compartían curso. “Es muy callado, respetuoso y muy buen alumno”, describió sobre su personalidad habitual dentro del ámbito escolar.

Testimonio de Ramiro, amigo del agresor en Santa Fe

Cómo es el agresor, según su amigo

El estudiante indicó que el vínculo entre ambos era reciente: “Dentro del curso charlábamos, pero poco tiempo”, señaló, y afirmó no contar con información sobre posibles situaciones de conflicto. “No sé si le hacían bullying, no estoy familiarizado con el tema”, expresó.

El contraste entre esa imagen previa y el desenlace violento reforzó su sorpresa. “Al ser un chico muy tranquilo, no me imaginaba esta situación”, agregó.

Corridas y gritos en una escuela de Santa Fe luego de que un alumno comenzara a disparar

El momento previo al ataque

Ramiro reconstruyó los instantes inmediatamente anteriores al tiroteo. Según detalló, se encontraba en el patio interno cuando escuchó un ruido proveniente del baño.

“Pensé que se había caído algo y vi que salió un chico agarrándose el hombro”, recordó. A partir de esa escena, decidió alejarse rápidamente del lugar. “Ahí salí corriendo y salí por la entrada principal”, relató.

“Lo vi muy cambiado”

El alumno aseguró haber identificado al agresor en ese momento y advirtió una diferencia en su comportamiento. “Lo vi muy cambiado, no lo vi igual que siempre”, remarcó.

El testimonio se suma a otros relatos que intentan reconstruir lo ocurrido dentro del establecimiento, mientras continúa la investigación sobre el ataque. “Estoy tranquilo, medio paralizado por lo que está pasando, pero tranquilo”, concluyó, aún impactado por la situación.