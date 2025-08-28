Qué dijo Elisa Carrió sobre Karina Milei

Elisa Carrió acusó a Karina Milei de ser “el personaje más oscuro” del gobierno y de manejar fondos de manera irregular. La exdiputada realizó estas declaraciones en una entrevista televisiva con LN+, en la que también criticó al gobierno de Javier Milei, al que calificó de “perverso”.

¿Qué dijo Elisa Carrió de Karina Milei?

La líder de la Coalición Cívica describió a Karina Milei como “el personaje más oscuro” del Gobierno y la acusó de ser la “recaudadora” de fondos. Según Carrió, la codicia y la forma en que Karina Milei ejerce el poder están intrínsecamente ligadas a Javier Milei. “No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier”, sentenció.

Elisa Carrió opinó sobre el Gobierno de Milei tras el esacándalo de los audios

“¿No denotan la oscuridad en la cara de esa mujer? Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres, pero ¿nosotros nos bancamos esa oscuridad?“, se preguntó la exdiputada e insinuó que Karina Milei estaría involucrada en casos de corrupción, tanto en el caso $LIBRA como en el sistema de salud. “Ella es la cajera tanto en el caso $LIBRA—que es un negocio para ellos— como en todo el negocio de la salud”, afirmó. La exdiputada aseguró que es “imposible” que el Presidente no esté al tanto de las acciones de su hermana.

Las investigaciones sobre corrupción que involucran a Karina Milei

Carrió reveló que investiga una presunta trama de corrupción dentro del sistema de salud, en la que también estaría involucrada Karina Milei. “Algo mucho más amplio, que está dejando sin salud a todo el país”, adelantó. Sin embargo, aclaró que no presentará la denuncia formalmente durante la campaña electoral para no “perturbar la verdad”.

Además, apuntó contra los laboratorios de medicamentos en el país, y adujo que el elevado precio de venta deviene de los negociados en la importación. “Accedemos a medicamentos escandalosamente altos porque hay gente que triangula”, afirmó.

Carrió denuncia negociados en la importación de medicamentos que elevan los precios en Argentina.

La exdiputada reveló que en la campaña de 2003 le ofrecieron 500.000 dólares de parte de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CILFA), pero que rechazó el ofrecimiento. “Pagan a toda la clase política, menos a la Coalición Cívica”, aseguró.

Carrió también afirmó que nunca aceptó dinero de Techint ni de Corporación América, la empresa que financió a Javier Milei. “Nunca me quiso votar el establishment porque nunca le acepté plata a Techint, nunca le acepté plata a Corporación América, la que financió a este chico [Javier Milei]. Nunca recibí un peso”, agregó.

El paralelismo que establece Carrió entre el oficialismo y la gestión de Menem

Carrió trazó un paralelismo entre el gobierno actual y la administración de Carlos Menem Aníbal Greco

Elisa “Lilita” Carrió denunció que en el gobierno de Milei se continuó con una matriz corruptiva en el área de salud que se inició en los gobiernos de Carlos Menem y que siguió transversal a todos los gobiernos que lo sucedieron, en menor o mayor porcentaje, según la exdiputada. “La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tiene mucho componente menemista”, afirmó. Carrió considera que ambas administraciones representan dos formas del peronismo, aunque advirtió que “hay un peronismo republicano, pero acá no está”. “No hay más kirchnerismo, pero nunca hubo mileísmo”.

La visión de Elisa “Lilita” Carrió sobre el Gobierno de Milei

Carrió definió al Gobierno como “perverso” y consideró que el mileísmo es un “peronismo disfrazado”. “No es cruel... El perverso es el que se retuerce y goza con la crueldad”, explicó. La exdiputada lamentó el daño que, a su juicio, causa el gobierno a la sociedad a través del insulto y la “cuestión perversa, casi anal de alguien que ha visto mucha pornografía infantil [en referencia al abuso infantil]“.

Elisa Carrió calificó a Guillermo Francos como un "cínico del poder" Fabián Marelli - LA NACION

También dirigió sus críticas hacia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien describió como un “cínico del poder” y un “sofista de la vieja democracia griega”. Según Carrió, Francos forma parte de un sector del peronismo y fue una figura clave durante la gestión de Daniel Scioli. “Tiene el poder de defender lo indefendible”, sentenció.

“Le pido a la sociedad, en medio de un sufrimiento enorme, que medite: que hay dos falsas narrativas que se retroalimentan. No hay más kirchnerismo, pero nunca hubo mileísmo”, concluyó Carrió.

