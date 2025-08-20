Urtubey llamó a armar un frente con Cristina Kirchner y Elisa Carrió para enfrentar a Milei en 2027

Juan Manuel Urtubey reapareció en la política con un fuerte pedido de unidad contra Javier Milei. “En 2027 creo que vamos a tener que ir a un frente donde esté desde Cristina [Kirchner] hasta Lilita Carrió, con todos adentro”, sostuvo en declaraciones radiales.

El exgobernador de Salta se presenta como candidato a senador nacional por su provincia en Fuerza Patria, la alianza del peronismo para las próximas elecciones legislativas, tras años de distanciamiento de la política.

El motivo de su reaparición se debe a la gestión libertaria, según aseguró. “Apareció Milei con una agenda fuertemente excluyente en la Argentina, planteando algo que en nuestro país nunca se había planteado con esta fuerza. Una batalla cultural donde el sálvese quien pueda y el hipermaterialismo son el ordenador de la sociedad. Y yo toda mi vida milité una cosa diferente“, explicó.

Su candidatura fue anunciada el pasado domingo. “Voy a ser candidato a senador nacional por Salta. Nos mueve la convicción de que Salta y la Argentina no pueden resignarse al abandono. Tenemos que escuchar, acompañar y representar a los salteños que el modelo de Milei está dejando afuera. Del odio al oído. Ese es el camino”, escribió en X.

Urtubey señaló que Fuerza Patria es “el primer paso para la construcción de un gran frente social en 2027″ donde se plantee “una salida superadora a lo que está hoy en la Argentina”. “Por eso la unidad del peronismo es una condición necesaria, pero no suficiente. Luego tenemos que ir a un frente mucho más amplio”, señaló.

Ante la consulta de por qué volvió al peronismo tras su pelea con Cristina Kirchner, el exgobernador comentó que se reunió con la expresidenta. “Hoy lo importante es cómo hacemos para construir algo que frene esto. Y esto es lo que conversamos y coincidimos con Cristina. Somos conscientes de que hemos hecho las cosas bastante mal como para que esté este Gobierno. Somos todos responsables de que hoy Milei sea presidente”, aseguró.

Además, afirmó que Fuerza Patria reúne a un sector más amplio del peronismo y “otras fuerzas que irán generando y ampliando la agenda”.

“Alguien tiene que parar las políticas que hoy lleva adelante este gobierno. Cuando te alejas de Buenos Aires sentís más el daño. Porque la discusión de Estado sí o no puede ser intelectual en Buenos Aires, pero en las provincias es la realidad tangible todos los días”, masculló.

Y sumó: “En 2027 creo que vamos a tener que ir a un frente que esté desde Cristina hasta Lilita Carrió, con todos adentro. Porque o defendemos a la Argentina con derechos o nos vamos a este recurso de apelación de las invasiones inglesas. Quieren instalar el individualismo y el éxito económico como motores de la sociedad. Eso no tiene nada que ver con Argentina. Es algo contracultural. Frente a eso tenés que reaccionar”.

Para Urtubey, hay que dejar de pensar en “categorías del pasado” y ver que “la Argentina cambió desde la aparición de un gobierno que vino a poner en tela de juicio el propio concepto de justicia social”.

Ante la consulta de si dirigentes de otros espacios como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta de Pro que no cerraron con La Libertad Avanza deberían sumarse al frente, Urtubey respondió que “definitivamente”.

“Con el peronismo no alcanza. O los dirigentes políticos tenemos la madurez y la concepción para hacerlo, o lo va a hacer la gente en la segunda vuelta dentro de dos años. El programa económico, social y cultural que plantea el gobierno es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en los últimos 40 años de política argentina. Para algunos eso puede ser buenísimo, para mí genera daño en el presente y futuro del país”, cerró.