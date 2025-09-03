Qué dijo Elisa Carrió sobre su noviazgo con un hombre de 95 años

La exdiputada Elisa Carrió generó revuelo al anunciar públicamente una relación sentimental con un hombre de 95 años. La declaración se viralizó rápidamente y desató diversas reacciones, sin embargo, poco después, la propia Carrió desmintió la información y la calificó como una broma.

La aclaración de Elisa Carrió sobre su noviazgo con un hombre de 95 años

Elisa Carrió sorprendió a todos al revelar que mantenía una relación amorosa con un hombre de 95 años, pero era todo una broma. “Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”, admitió Carrió en diálogo con el canal de streaming de La Voz del Interior.

Elisa Carrió habló sobre un supuesto noviazgo durante una entrevista en Cenital

Lejos de retractarse, Carrió aprovechó la atención mediática para lanzar una crítica al gobierno de Javier Milei. “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios”, sentenció, en referencia a la polémica por las presuntas coimas en el área de Discapacidad. Según Carrió, la historia de su noviazgo fue una invención para generar una reacción y, al mismo tiempo, criticar la situación política actual. “Me pareció una historia fantástica”, insistió, comparándola con El amor en los tiempos del cólera.

Las declaraciones de Carrió sobre su supuesto noviazgo

En una entrevista anterior en Cenital, Carrió detallo su noviazgo, aunque sin revelar la identidad de su pareja. “Tengo un novio que tiene 95 años y está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona”, le comentó a María O’Donnell y Ernesto Tenembaum.

Elisa Carrió relata su "romance" antes de confesar que era una broma

Además, expresó sentirse “encantada” con su nuevo vínculo y reveló que se veían una vez por semana. “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya. La relación se reduce a la ternura, nada más”, detalló. También bromeó sobre la imposibilidad de comunicarse por Tinder o WhatsApp para evitar la ansiedad.

Las repercusiones del anuncio en las redes sociales

Las declaraciones de Carrió generaron un gran revuelo en las redes sociales. Algunos usuarios recordaron comentarios que hizo la exdiputada años atrás, cuando expresó su deseo de casarse de blanco a los 80 años. “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños”, había dicho en ese momento.

Meses atrás, la exdiputada se refirió a un meme viral sobre ella que surgió a partir de una visita al programa de Mirtha Legrand, donde contó que estaba de novia. “Un día vine a este programa y yo quería hablar de otra cosa. Entonces me preguntó qué noticias tenía y le dije que estaba de novia. Ahora está en los memes de todos los chicos”, explicó.

Otros temas que abordó Carrió en la entrevista

Elisa Carrió explicó que su estado de salud y el bienestar de su familia le impiden asumir cargos públicos en la actualidad

Además de hablar sobre su falso noviazgo, Carrió explicó que ya no puede ejercer un cargo público por motivos de salud y criticó al Gobierno. “Este gobierno tiene una violencia verbal de características que yo ya no puedo sostener”, afirmó. También reveló que sufrió un ACV y una epilepsia focal, pero que se encuentra bien.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.