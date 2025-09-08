Qué pasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025

Luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses, la provincia de Buenos Aires renovó sus representantes. Fuerza Patria se alzó con la victoria y obtuvo el 46,95% de los votos (3.374.961 votos), mientras que La Libertad Avanza quedó en segundo lugar con el 33,86% (2.434.183 votos).

Los resultados de las elecciones en cada sección

Quién ganó en la Primera Sección Electoral:

En la Primera Sección Electoral, donde se eligen ocho senadores provinciales, los resultados fueron los siguientes:

Fuerza Patria: 47,49%

Alianza LLA: 36,88%

Somos Buenos Aires: 4,23%

FIT-U: 4,22%

Unión y Libertad: 1,23%

Por lo tanto, La Libertad Avanza obtiene tres bancas en la Legislatura bonaerense, mientras que Fuerza Patria, tres.

Quién ganó en la Segunda Sección Electoral:

En la Segunda Sección Electoral, donde se votan 11 diputados provinciales, los resultados fueron:

Fuerza Patria: 35,42%

Alianza LLA: 29,79%

Hecho: 23,95%

Alianza Potencia: 2,75%

Fit-U: 1,87%

De esta forma, Fuerza Patria y La Libertad Avanza obtienen cuatro bancas cada uno, mientras que Espacio Abierto para el Des. y la Int. Social, tres.

Quién ganó en la Tercera Sección Electoral:

La Tercera Sección Electoral, que elige 18 diputados provinciales, mostró los siguientes resultados:

Fuerza Patria: 53,97%

Alianza LLA: 28,43%

FIT-U: 5,66%

Nuevos Aires: 3,22%

Somos Buenos Aires: 2,82%

De esta forma, Fuerza Patria obtiene 10 bancas en la legislatura bonaerense, mientras que La Libertad Avanza, obtiene seis, y el Frente de Izquierda, dos.

Quién ganó en la Cuarta Sección Electoral

En la Cuarta Sección Electoral, donde se eligen siete senadores provinciales, los resultados fueron:

Fuerza Patria: 40,34%

Alianza LLA: 30,3%

Somos Buenos Aires: 19,92%

Alianza Potencia: 1,73%

Nuevos Aires: 1,71%

De esta forma, Fuerza Patria obtiene tres bancas en la Legislatura bonaerense, mientras que La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires, dos cada uno.

Quién ganó en la Quinta Sección Electoral

La Quinta Sección Electoral, que votó 5 senadores provinciales, arrojó los siguientes resultados:

Alianza LLA: 42,04%

Fuerza Patria: 37,47%

Somos Buenos Aires: 10,95%

FIT-U: 2,54%

Alianza Potencia: 2,21%

De esta forma, la Libertad Avanza obtiene tres bancas en la Legislatura bonaerense, mientras que Fuerza Patria, dos.

Quién ganó en la Sexta Sección Electoral

En la Sexta Sección Electoral, que define 11 diputados provinciales, los resultados fueron:

Alianza LLA: 41,75%

Fuerza Patria: 34,15%

Somos Buenos Aires: 11,37%

Alianza Potencia: 3,51%

FIT-U: 3,10%

Por lo tanto, la Libertad Avanza obtiene cinco bancas en la Legislatura bonaerense, Fuerza Patria, cuatro y Somos Buenos Aires, dos.

Quién ganó en la Séptima Sección Electoral

En la Séptima Sección Electoral, donde se eligieron tres senadores provinciales, los resultados fueron:

Fuerza Patria: 38,23%

Alianza LLA: 32,84%

Somos Buenos Aires: 15,17%

Alianza Potencia: 4,21%

FIT-U: 2,52%

Fuerza Patria obtiene las tres bancas en la Legislatura bonaerense.

Quién ganó en la Octava Sección Electoral

En la Octava Sección Electoral, que votó seis diputados provinciales, los resultados fueron:

Fuerza Patria: 44,09%

Alianza LLA: 36,49%

FIT-U: 5,53%

Somos Buenos Aires: 5,25%

Partido Libertario: 2,55%

Por lo tanto, Fuerza Patria obtiene tres bancas, mientras que La Libertad Avanza, dos.

La reacción de Axel Kicillof tras el triunfo de Fuerza Patria

El gobernador de la provincia de Buenos Aires celebró el triunfo de Fuerza Patria en el búnker de la coalición. Tras conocer los resultados, agradeció a los votantes, militantes, candidatos e intendentes que defendieron los municipios y la provincia. “A los que permitieron escuchar con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo. A los que permitieron forjar una sola boleta que es la de Fuerza Patria que hoy terminó con una derrota aplastante. Gracias Sergio y gracias Cristina, injustamente condenada”, remarcó Kicillof.

¿Qué dijo Cristina Kirchner sobre los resultados de las elecciones?

Desde su lugar de detención, Cristina Kirchner envió un mensaje al pueblo bonaerense. “Quiero enviar un saludo en primer término al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite”, expresó la exmandataria.

La reacción de Javier Milei ante la derrota en la provincia

El presidente reconoció la derrota desde el búnker de La Plata. “Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político hoy tuvimos una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy los resultados no han sido positivos. Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, señaló.

El mandatario aseguró que el rumbo de su gobierno no cambiará. “Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalarle a todos los argentinos que el rumbo por el que fuimos elegimos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”.

