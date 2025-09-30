Qué pasó entre Luis Caputo y Gustavo Marangoni

Luis Caputo y Gustavo Marangoni protagonizaron un intenso cruce de declaraciones sobre la dirección económica del país. El intercambio, que incluyó acusaciones mutuas, se desarrolló a través de medios y la red social X, donde se discutió el nivel de endeudamiento, el valor del dólar y la competencia de los responsables de la política económica.

El cruce entre Luis Caputo y Gustavo Marangoni

El punto de partida fue una entrevista del domingo en un programa de streaming, donde Marangoni calificó el programa económico del Gobierno de “suicida”. El politólogo argumentó: “Un dólar barato financiado por el endeudamiento y apertura comercial de una manera irresponsable... no podés combinar las dos cosas, no lo hace nadie”.

Gustavo Marangoni criticó las medidas de Luis Caputo

Además, Marangoni atribuyó esta decisión al perfil del ministro de Economía: “Porque tiene como ministro de Economía a alguien que nunca pisó una fábrica. ¿Cuándo lo escucharon hablar de producción o de trabajo? Entonces tenés gente de las finanzas en el Ministerio de Economía”.

Marangoni, quien también fue presidente del Banco Provincia, criticó la política de endeudamiento sin una correspondiente generación de dólares genuinos. “Cuando, por segunda vez, volvemos a tener un ministro de Economía que vuelve a aplicar la política del endeudamiento sin preocuparse por la generación de dólares genuinos, la respuesta es esto que está pasando”, afirmó.

La respuesta de Caputo

La respuesta de Caputo llegó casi 24 horas después mediante su cuenta de X. El funcionario compartió el fragmento de la entrevista y cuestionó: “¿Cuánto facturaste por ese comentario Marangoni?”. Además, añadió datos sobre la reducción de la deuda: “Van los datos duros para probarle a la gente que sos un trucho más: desde que asumimos bajamos 60.000 millones la deuda consolidada. Ustedes la subieron 314.000 millones”.

La respuesta de Luis Caputo a Gustavo Marangoni

Caputo también respondió a la acusación de no haber visitado nunca una fábrica con un comentario punzante: “Entiendo que te dediques a mentir, porque ya que hablás de fábricas, convengamos que vos de producir no vas a vivir nunca…”.

La réplica de Marangoni

Marangoni no tardó en responder al ministro. “¡Ay ministro! En lugar de agredir por las redes podría dedicarse a trabajar seriamente y evitar que nuestro país tenga que ser rescatado a cada rato por sus malas decisiones. ¿No le parece, campeón?”, escribió en contestación directa al posteo de Caputo.

El posteo de Gustavo Marangoni en respuesta a Luis Caputo

Contexto político

Este intercambio se produce en un contexto en el que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestaron su apoyo al gobierno de Javier Milei. “Tiene mi total respaldo para la reelección”, afirmó Trump durante la visita de su par argentino a Nueva York.

Javier Milei se reunió con Donald Trump

