Qué se dijeron Lemoine y Pagano en Diputados

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un nuevo enfrentamiento este miércoles en la Cámara Baja. El incidente ocurrió durante la sesión en la que se debatían los límites al uso de Decretos de Necesidad y Urgencia y un pedido judicial contra el legislador José Luis Espert. La situación requirió la intervención de la vicepresidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, para restaurar el orden en el recinto.

Qué se dijeron Lemoine y Pagano en la Cámara de Diputados

El intercambio verbal escaló rápidamente luego de que Lemoine comenzara a filmar a Pagano y a su par Lourdes Arrieta. Las legisladoras respondieron con el calificativo de “ñoqui”. El diálogo, registrado por los teléfonos de ambas partes, incluyó fuertes acusaciones. “Son violentas. Me estás pegando”, afirmó Lemoine. La respuesta de Pagano fue directa: “Dale, denunciame. Narco”.

“Me pegaste en cámara, pelotuda. Miren cómo se me pone roja la mano”, la acusación de Lemoine a Pagano Santiago Oroz

Tras este cruce, Lemoine intentó romper un cartel que sostenía Pagano, quien la detuvo con un grito de “Soltame”. Lemoine denunció entonces una agresión física. “Mirá cómo me dejaste, Marcela. Me pegaste y quedó grabado. ¿Sos boluda? Yo te saqué el cartelito. ¿Así le pegás a tu hijo? Me preocupa. Me pegaste en cámara, pelotuda. Miren cómo se me pone roja la mano”, expresó la diputada oficialista.

Desde el otro lado, Arrieta inició una transmisión en vivo en la red social Instagram. Junto a Pagano, se las escucha proferir más descalificaciones hacia Lemoine mientras esta se retiraba. “Pobrecita, le tocaron la mano y dice que le pegaron. Ahí se va como una rata. Como lo que es: un parásito”, gritaron.

El cruce entre Lemoine y Pagano

La intervención de Cecilia Moreau para frenar la pelea

Los gritos y la discusión alteraron el normal desarrollo de la sesión. En ese momento, la diputada Marcela Coli realizaba su intervención, pero el ruido provocado por el cruce entre Lemoine y Pagano dificultaba su discurso y la situación se escuchaba en todo el recinto.

Ante el desorden, Cecilia Moreau, quien presidía el debate en su rol de vicepresidenta de la Cámara, detuvo la alocución de Coli. Moreau se dirigió directamente a las involucradas para solicitar calma. “Le voy a pedir a la diputada Lemoine y a la diputada Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”, fue la orden precisa que impartió para finalizar el episodio.

Un historial de enfrentamientos previos

Esta no es la primera confrontación pública entre ambas legisladoras. A finales de agosto, durante una exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Lemoine y Pagano ya habían tenido una fuerte discusión. En aquella oportunidad, Pagano le exigió a Lemoine que se corriera de su lugar. “Le pido a la diputada que se corra porque quiero mirarlo a Francos”, reclamó.

A finales de agosto ya se habían enfrentado durante una exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos Fabian Marelli

Ante la negativa, Pagano criticó el “espectáculo de una persona que no está en sus condiciones”. El titular de la Cámara, Martín Menem, intervino para pedirle a Lemoine que tomara asiento. Finalizado el discurso, el cruce continuó con ambas filmándose mutuamente.

“Amenazame frente a la cámara”, gritó Pagano, mientras solicitaba la presencia de personal de seguridad. Ambas diputadas ingresaron a la Cámara en representación de La Libertad Avanza, aunque Pagano posteriormente rompió con el bloque y formó su propio espacio.

