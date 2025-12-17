Qué se sabe del bloqueo de Trump a Maduro
El presidente estadounidense dijo que Venezuela está “completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida” en Sudamérica
WASHINGTON (AFP).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas a raíz de las tensiones diplomáticas y el combate a supuestos buques narcos en el Mar Caribe.
El mensaje de Trump
“Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana. Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.
En su mensaje, el republicano justificó el bloqueo al afirmar que “el régimen venezolano había sido designado como una organización terrorista internacional” por su administración.
“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica“, aseguró.
La reacción de Maduro
Venezuela calificó de “irracional” y de “grotesca amenaza” el bloqueo anunciado por Trump. “El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, afirmó el gobierno venezolano en un comunicado emitido la noche del martes.
Efectos
Washington sacudió al mercado petrolero el pasado 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo. Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de “robo descarado”.
Paralelamente, Washington anunció sanciones contra seis empresas del sector de transporte de crudo y seis buques cisterna. Aislada internacionalmente, Venezuela se ve obligada a utilizar esos buques “fantasma”, que cargan crudo venezolano a un precio muy inferior al del mercado, para poder colocarlo esquivando las sanciones financieras en su contra.
Actualmente Caracas produce unos 930.000 barriles diarios, y la mayor parte de sus exportaciones van a parar a China. Estados Unidos tiene desplegada una gran flotilla en el Caribe y el Pacífico, encabezada por el portaaviones “USS Gerald Ford”, el mayor del mundo.
Un bloqueo de sus puertos al tráfico petrolero significaría enormes dificultades para el régimen, coinciden los analistas.
El caso Chevron
La relación entre Washington y Caracas es ambigua en cuanto a petróleo se refiere, puesto que el gobierno de Trump renovó, aunque con cambios, la licencia que el anterior gobierno de Joe Biden había concedido a la petrolera Chevron para operar en el país sudamericano, que cuenta con enormes reservas de crudo y gas.
Chevron extrae y vende el crudo venezolano gracias a ese acuerdo, con lo que parte de la producción venezolana escapa a las sanciones. “Las operaciones de Chevron en Venezuela continúan sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a su negocio, así como de los regímenes de sanciones previstos por el gobierno de Estados Unidos”, explicó un portavoz de la petrolera, Bill Turenne, en un correo electrónico enviado a la agencia AFP.
Chevron representa el 10% de la producción nacional venezolana, gracias a una empresa mixta con la petrolera estatal PDVSA. Pero tras los cambios en su licencia introducidos por el gobierno, Chevron ahora solo puede exportar el 50% que le corresponde de esa “joint venture”. El otro 50% Venezuela tiene que tratar de exportarlo por su propia cuenta.
