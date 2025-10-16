Quién era Hernán Damiani, el candidato a diputado que murió tras descompensarse en un streaming

En las últimas horas trascendió la noticia de que Hernán Damiani, candidato suplente a diputado nacional por Misiones, murió tras sufrir una descompensación durante una entrevista en un programa de streaming.

Damiani tenía 64 años y era candidato suplente en la lista de la Unión Cívica Radical (UCR). Militó durante décadas en la UCR misionera desde el retorno a la democracia en 1983. Abogado y reconocido por ser un hombre de consensos políticos, ocupó cargos de distinta índole.

Fue legislador provincial desde 1991 hasta 1995 y luego desde 1997 hasta 2001. Fue en ese año en el que asumió una banca en el Congreso Nacional. Allí presidió la Comisión de Legislación Penal. También integró el Concejo Deliberante de Posadas.

Asumió la presidencia del partido en varias ocasiones y participó de la convención que estaba encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de Posadas. A raíz de ese trabajo, en 2024 el Concejo Deliberante de Posadas lo reconoció por su trayectoria y por su contribución institucional en la Carta.

De acuerdo a lo que publicó el portal local Primera Edición, fue una de las figuras más influyentes del radicalismo en la provincia desde el retorno a la democracia. Su nombre, según el medio citado, estuvo asociado a la tarea política para mantener la estructura del partido en un escenario dominado por el Frente Renovador y el peronismo.

En tanto, era conocido por su trabajo en la fiscalización, afiliación y logística electoral de la UCR en la provincia y por sus esfuerzos para lograr el consenso entre las líneas internas, sobre todo cuando el partido integraba la alianza Juntos por el Cambio.

En estas elecciones legislativas, integraba la lista que encabezan Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy. La intención de Damiani en el último tiempo tenía que ver con reimpulsar la presencia de la UCR en el territorio y renovar la dirigencia.

La muerte de Damiani

Su fallecimiento generó conmoción en la provincia ya que sufrió una descompensación en vivo en el programa de streaming Dólar blue y murió momentos después a pesar de los esfuerzos de los médicos para estabilizarlo.

El comunicado de la UCR Misiones

De acuerdo con el medio Misiones Online, se desmayó frente a los participantes del programa -entre ellos Rosario Villalba (candidata por el peronismo), Virginia Villanueva (aspirante por el Partido Obrero) y Aída Vaztique (de Por la Vida y los Valores)- y del equipo de producción, e inmediatamente se solicitó una ambulancia, la cual arribó a los pocos minutos.

Tras la muerte de Damiani, se pronunció el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien escribió en sus redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.

Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y…

Por su parte, el senador de Chaco Víctor Zimmermann, también de la UCR, manifestó sus condolencias: “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro correligionario Hernán Damiani. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento”.

