La convocatoria generó rechazos del kirchnerismo y división entre los opositores

La movilización contra el Gobierno convocada para esta tarde en todo el país provocó cruces entre el kirchnerismo y la oposición, pero también hubo opiniones divididas dentro de Juntos por el Cambio.

La movilización, que tendrá lugar a partir de las 16 fue convocada en redes sociales contra la política económica y sanitaria del presidente Alberto Fernández y contra el proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo.

A favor

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, presidenta de Pro Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Senado

La presidenta de Pro afirmó que participará de la marcha en auto, sin mezclarse con los manifestantes para reducir el riesgo de contagio de coronavirus. La exministra de Seguridad aclaró, sin embargo, que su participación no representa una convocatoria institucional de Pro a marchar, sino que lo hace a título personal.

Elisa Carrió

Elisa Carrió llamó a manifestarse de manera pacífica Fuente: Archivo

La exdiputada nacional está de acuerdo con la marcha y convocó a participar desde sus hogares a los mayores de 60. "Creo que hay que manifestarse, de manera pacífica, garantizando la distancia. Y convoco especialmente a los adultos mayores, a las personas que tenemos algún riesgo de enfermedad o mayores a 60 años que no podemos asistir, pero sí podemos usar desde cada casa de la Argentina una cacerola para acompañar a los que se manifiesten físicamente o en auto", dijo en una entrevista a LA NACION.

Fernán Quirós

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño

El ministro de Salud porteño respaldó el derecho a manifestarse, pero pidió mantener los cuidados para evitar el contagio. "La necesidad de expresarse siempre es importante, especialmente en un contexto de tanto dolor. Pero las expresiones sociales no tienen que poner en riesgo el esfuerzo colectivo. Manifestarse es absolutamente necesario pero hay otras formas de hacerlo, desde los balcones, con autos (...). Banco la expresión popular, en este momento lo que propongo es que lo hagamos con mucho respeto, con distancia, con barbijos", dijo ayer.

Luis Brandoni

Luis Brandoni, exdiputado nacional (UCR) Crédito: elnueve

El actor fue uno de los principales convocantes a la marcha. Lo hizo a través de un video que se viralizó por las redes sociales.

"Vamos a hacernos oír otra vez. Cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana", dijo emocionado en el video.

En contra

Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández Crédito: Presidencia

Previamente, el presidente Fernández había dicho que "están equivocados" los que saldrán hoy a la calle. "Yo creo que están equivocados. No están midiendo las cosas adecuadamente. Y si no que le pregunten al gobernador de Jujuy", dijo el mandatario.

Laura Volnovich

Luana Volnovich, titular del PAMI Crédito: Prensa PAMI

La titular del PAMI fue la que lanzó la crítica más dura a quienes marcharán hoy. "Si alguien convocara a mi mamá a una marcha, lo mato. Yo le diría: ¿jugar con la salud de mi vieja? De ninguna manera", dijo.

Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno porteño afirmó que él no participará de la marcha de hoy, aclaró que no hubo una convocatoria de Pro y pidió respetar los protocolos sanitarios. "No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo, puede haber a título personal pero no partidaria. En un espacio amplio como el nuestro puede haber gente que piense diferente y no por eso va haber una fisura. Puede haber gente que piense diferente y eso tenemos que respetarlo", dijo.

Diego Santilli

Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño Fuente: Archivo

El vicejefe de gobierno porteño, en tanto, aseguró que este "no es momento" de movilizarse. "No creo que sea conveniente la marcha del lunes", dijo en declaraciones a Radio Con Vos. "Hay que apelar mucho a la prudencia, a la responsabilidad, al distanciamiento, a no aglomerarse. Se entiende el hartazgo de muchas personas, [pero] tenemos que cuidarnos mucho entre todos nosotros. Yo le pediría a la gente que evite aglomerarse", agregó.