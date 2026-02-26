Quiénes son los tres senadores que votaron en contra del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea

El Senado ratificó este jueves el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría. Tras un debate de unas cuatro horas de duración, los integrantes de la Cámara alta se dispusieron a votar el proyecto, que cosechó 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

Quienes no acompañaron la iniciativa con su sufragio pertenecen al bloque Justicialista. Se trata de Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cándida Cristina López. Ninguno de los tres mencionados optó por hacer uso de la palabra para explicar los motivos por las cuales se iban más tarde a posicionar en contra.

De Pedro es una de las principales referencias del kirchnerismo dentro del Senado, donde representa a la provincia de Buenos Aires. Fue ministro del Interior de Alberto Fernández y cofundador de La Cámpora.

El Senado de la Nación aprobó hoy el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) Fabián Marelli

Di Tullio, también senadora bonaerense, cuenta además con una extensa trayectoria legislativa. Fue diputada nacional y jefa del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja.

López, de Tierra del Fuego, asumió en la Cámara alta en diciembre de 2023 tras ser designada en reemplazo del fallecido Matías Rodríguez, cargo para el que posteriormente fue electa en 2025. Tiene pasado como concejal.

Desde el entorno de De Pedro señalaron a LA NACION que el voto negativo obedeció a la convicción de que el acuerdo es “absolutamente perjudicial” para la industria nacional y, en particular, para la provincia de Buenos Aires, que concentra una parte sustancial del entramado productivo y del empleo manufacturero del país.

Según explicaron, el tratado aprobado no se corresponde con el que la Argentina buscó durante décadas, ya que —afirman— se limita esencialmente a la liberalización comercial y a la reducción de aranceles, sin contemplar mecanismos robustos de transferencia tecnológica, desarrollo conjunto ni herramientas para compensar asimetrías. En ese sentido, advirtieron que los beneficios proyectados serían “condicionales” y estarían sujetos a salvaguardas que, a su entender, terminan favoreciendo a la producción europea.

Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cándida Cristina López, integrantes del bloque Justicialista, expresaron su rechazo al tratado de libre comercio Captura de Pantalla

También subrayaron que las barreras paraarancelarias y los sistemas de protección vigentes en la Unión Europea podrían restringir el acceso efectivo de los productos argentinos a ese mercado.

Al mismo tiempo, plantearon que una mayor apertura podría afectar a sectores industriales sensibles y, en el mediano y largo plazo, impactar en el empleo y en la estructura productiva nacional.

En la misma línea se expresaron fuentes allegadas a Di Tullio, que dijeron a este medio que su voto busca “defender los intereses de la Provincia”, donde se genera el 45% de la producción manufacturera del país.

El Senado ratificó este jueves el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

López, finalmente, había subido una historia a la plataforma Instagram -antes del debate- donde expresaba: “No estoy en contra del comercio. Estoy en contra de los acuerdos que perjudican a la industria de Tierra del Fuego. Seguir con la apertura de las importaciones es una sentencia de muerte para nuestras fábricas”.

La intención del oficialismo era ser el primer país en ratificar el tratado comercial. Por ello, resignó sus discursos en el recinto y accedió a insertar sus exposiciones escritas en la versión taquigráfica para acelerar los tiempos. Aun así, no lo logró: Uruguay lo consiguió primero con 91 votos a favor y solo dos en contra. Para su entrada en vigor definitiva, requiere todavía la ratificación en Brasil, Paraguay y los países de la UE.

En qué consiste el acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado en enero tras más de dos décadas de negociaciones. El pacto prevé la creación de una zona de libre comercio que abarcará a unos 700 millones de habitantes y apunta a reducir aranceles y barreras comerciales entre ambos bloques.

La Comisión Europea proyecta que el acuerdo podría incrementar las exportaciones a América Latina hasta en un 39%, mientras que el Mercosur ampliaría sus ventas de productos como carne, arroz, miel y soja.

A nivel internacional, el tratado cuenta con el respaldo de países como Alemania y España, pero enfrenta resistencias en Francia y otros socios europeos que temen un impacto negativo en sus sectores agrícolas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay Jorge Saenz - AP

La administración Milei, por su parte, celebró su ratificación a través de un comunicado en la red social X: “Es un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.

“Este Acuerdo representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”, remarcaron.

Y concluyeron: “Constituye un avance significativo en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de una relación internacional basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo”.